Момент смертельного ДТП в Сочи с участием Собчак попал на видео

ДТП, жертвой которого стал один человек и еще два получили тяжелые травмы, засняли камеры видеонаблюдения. В кадре видно столкновение двух автомобилей – выехавшего на встречку Mercedes и двигавшегося по своей полосе Volkswagen. Кроме того, на видео запечатлено происходящее в салоне проезжавшего рядом автобуса.

Напомним, что авария произошла в Краснодарском крае между Красной поляной и Адлером. Ксения Собчак в этот момент ехала в аэропорт. После аварии она практически сразу покинула место ДТП, пишет TopNews.ru.

Позднее журналистка заявила, что в результате ДТП получила ушибы и сотрясение мозга. Сам водитель, к слову, признал свою вину и находится сейчас под домашним арестом.

Тем временем в Сети критикуют мужа Ксении Собчак – Константина Богомолова – за молчание в этой непростой для его жены ситуации.

После допроса Ксения Собчак у себя в Telegram-канале оставила пост, рассказав, что ей задавали вопросы три часа. Причем вопросы, которые «не имели вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей».



«И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов . Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи», – написала Собчак.