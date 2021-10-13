Ср, 13.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Момент смертельного ДТП в Сочи с участием Собчак попал на видео
СМОТРИТЕ!

Ксения Собчак ФОТО: Sergei Fadeichev/TASS

В Сети появилось видео момента скандальной аварии с участием автомобиля Mercedes, в салоне которого находилась телеведущая Ксения Собчак.

ДТП, жертвой которого стал один человек и еще два получили тяжелые травмы, засняли камеры видеонаблюдения. В кадре видно столкновение двух автомобилей – выехавшего на встречку Mercedes и двигавшегося по своей полосе Volkswagen. Кроме того, на видео запечатлено происходящее в салоне проезжавшего рядом автобуса.

Напомним, что авария произошла в Краснодарском крае между Красной поляной и Адлером. Ксения Собчак в этот момент ехала в аэропорт. После аварии она практически сразу покинула место ДТП, пишет TopNews.ru.

Позднее журналистка заявила, что в результате ДТП получила ушибы и сотрясение мозга. Сам водитель, к слову, признал свою вину и находится сейчас под домашним арестом.

Тем временем в Сети критикуют мужа Ксении Собчак – Константина Богомолова – за молчание в этой непростой для его жены ситуации.

После допроса Ксения Собчак у себя в Telegram-канале оставила пост, рассказав, что ей задавали вопросы три часа. Причем вопросы, которые «не имели вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей».
 

«И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов . Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи», – написала Собчак.

По данным журналистов Ксении Собчак, она была допрошена в ГСУ МВД на Новослободской. Пригласили ее примерно в 13.00, а выпустили в 16.00.

НАВЕРХ
Back