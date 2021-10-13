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СМОТРИ ⟩ Вышел первый трейлер нового «Крика»

Фильм "Крик". ФОТО: скриншот видео

В cети появился первый трейлер пятой части фильма «Крик». Видеоролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures.

В фильме рассказывается история молодой женщины, которая возвращается в свой старый родной город только для того, чтобы столкнуться с ужасающими делами об убийстве, связанными с печально известным серийным убийцей в маске.

Главные роли сыграют Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Дилан Миннетт, Майки Мэдисон. Премьера фильма состоится 14 января 2022 года.


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