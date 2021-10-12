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ВИДЕО ⟩ Обнаженный мужчина с ножом пытался напасть на полицейских в Ласнамяэ
Добавлен комментарий полиции

Полиция разрешила ситуацию с помощью тазера. ФОТО: Kuvatõmmis

В соцсетях вновь распространяются невероятные ролики с улиц Ласнамяэ. Посреди дня полиции пришлось задерживать обнаженного мужчину, вооруженного холодным оружием.

Во вторник в социальных сетях стали распространяться видеоролики, на которых запечатлен необычный инцидент в Ласнамяэ. По словам очевидцев, на место приехали три полицейских патруля, чтобы задержать мужчину, который вел себя вызывающе.

Обнаженный мужчина, вооруженный ножом, вышел на улицу. Когда приехала полиция, он пытался оказать сопротивление и даже преследовал одного из сотрудников правоохранительных органов.

Полиция разрешила ситуацию с помощью тазера, после чего мужчина с криком упал на землю. Судя по комментариям инцидент произошел на улице Пунане.

Комментарий Департамента полиции и погранохраны:

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, полиция получила сообщение о нарушении порядка во вторник днем. «На улице Пунане был замечен обнаженный мужчина, державший в руках бутылку и нож. Сообщавший подозревал, что этому человеку может требоваться помощь», – пояснил он.

«На вызов отреагировало два полицейских патруля. Когда они прибыли на место, мужчина подбежал к полицейской машине и швырнул в нее ножом, – так описал неожиданный прием Тамбре. – Мужчина поднял нож с земли, и когда полицейские вышли из машины, то побежал в их сторону».

Поскольку мужчина не подчинялся распоряжениям полицейских, они были вынуждены обезвредить его. «Оценив ситуацию они применили электрошокер, чтобы задержать человека, который представлял опасность для себя и окружающих. Никто не пострадал», – подтвердил Тамбре. – Медики отвезли 70-летнего мужчину в больницу под наблюдение специалистов для оказания дальнейшей помощи».

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