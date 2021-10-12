ВИДЕО ⟩ Обнаженный мужчина с ножом нападал на полицейских в Ласнамяэ
В соцсетях вновь распространяются невероятные ролики с улиц Ласнамяэ. Посреди дня полиции пришлось задерживать обнаженного мужчину, вооруженного холодным оружием.
В соцсетях вновь распространяются невероятные ролики с улиц Ласнамяэ. Посреди дня полиции пришлось задерживать обнаженного мужчину, вооруженного холодным оружием.
Во вторник в социальных сетях стали распространяться видеоролики, на которых запечатлен необычный инцидент в Ласнамяэ. По словам очевидцев, на место приехали три полицейских патруля, чтобы задержать мужчину, который вел себя вызывающе.
Обнаженный мужчина, вооруженный ножом, вышел на улицу. Когда приехала полиция, он пытался оказать сопротивление и даже преследовал одного из сотрудников правоохранительных органов.
Полиция разрешила ситуацию с помощью тазера, после чего мужчина с криком упал на землю. Судя по комментариям инцидент произошел на улице Пунане.
НсElu24 запросил комментарий у Департамента полиции и погранохраны. Новость будет дополнена при первой возможности.