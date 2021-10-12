ВИДЕО ⟩ Обнаженный мужчина с ножом нападал на полицейских в Ласнамяэ

Во вторник в социальных сетях стали распространяться видеоролики, на которых запечатлен необычный инцидент в Ласнамяэ. По словам очевидцев, на место приехали три полицейских патруля, чтобы задержать мужчину, который вел себя вызывающе.

Обнаженный мужчина, вооруженный ножом, вышел на улицу. Когда приехала полиция, он пытался оказать сопротивление и даже преследовал одного из сотрудников правоохранительных органов.

Полиция разрешила ситуацию с помощью тазера, после чего мужчина с криком упал на землю. Судя по комментариям инцидент произошел на улице Пунане.