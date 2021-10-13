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Находящийся в коме Валерий Гаркалин идет на поправку

Валерий Гаркалин ФОТО: Промо

2 октября 2021 в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке был госпитализирован народный артист России Валерий Гаркалин, пишет Kp.ru.

67-летний актер поступил с положительным тестом на коронавирус, а компьютерная томография выявила у артиста 25 процентов поражения легких.

Валерий Борисович находился в сознании, однако имел прогрессирующие проблемы с дыханием.

С каждым днем состояние артиста ухудшалось. За пять дней поражение легких увеличилось с 25 процентов до 75 – 85 процентов. Врачи оценили состояние артиста как критическое и перевели его из отделения терапии в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Еще через два дня было решено подключить артиста и к аппарату ЭКМО, который используется для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Сегодня стало известно, что интенсивное лечение артиста принесло первые положительные результаты.

«Пока о выздоровлении говорить рано, но лечение дает свои плоды. Состояние 67-летнего Валерия Гаркалина постепенно улучшается. У него стабилизировалось давление, которое ранее поддерживалось препаратами, сейчас их отменили. Общая температура тела пришла в норму. Состояние искусственной комы поддерживается легкими препаратами. Накануне артисту провели хирургическую операцию трахеостомия – было сделано отверстие в трахеи и введена дыхательная трубка», – рассказал источник в здравоохранении.

Изначально Валерий Борисович был подключен к ИВЛ через лицевую маску с трубкой в горло, однако такой метод может раздражать горло и вредить голосовым связкам и, в последствии, осложнит отвыкание организма от ИВЛ. Врачами было решено сделать артисту трахеостомию и подключить к аппарату ИВЛ через трубку в трахеи, что впоследствии облегчит отвыкание артиста от аппарата и меньше навредит здоровью.

Сейчас Валерий Борисович подключен к аппарату ИВЛ и к аппарату ЭКМО, которые обеспечивают нормальное дыхание мужчины и насыщают его кровь кислородом. Врачи борются за жизнь и здоровье народного артиста России Валерия Гаркалина.


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