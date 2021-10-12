ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Анне Вески получила престижную российскую премию

В Эрмитажном театре вручили премию «Балтийская звезда». На 18-й торжественной церемонии лауреаты удостоились знака в виде морской звезды в золоте с бриллиантом.

В этом году высокую награду получил художественный директор театра Thalia из Гамбурга. Йоахим Люкс представляет спектакли коллектива лучших режиссеров мира на всех театральных фестивалях от Авиньона до Санкт-Петербурга . В своей речи Люкс говорил в том числе и о трагических годах войны и блокаде Ленинграда.

А Кама Гинкас благодарил судьбу за ленинградский период и за то, что режиссер был учеником Товстоногова, а сегодня имеет возможность привозить спектакли в Северную столицу. У Анне Вески первые сольные концерты состоялись тоже в Ленинграде. Для певицы «Балтийская звезда» сверкнула золотым лучом над родным для всего региона морем.

Анне Вески, заслуженная артистка Эстонской ССР, лауреат премии «Балтийская звезда» (Эстония): «Балтийский регион — самый нежный регион. И Финляндия, и Петербург, и Таллин связаны одной нитью — Балтийским морем. У нас одна душа и одно понятие о культуре. Если я внесла за эти годы вклад в международные культурные отношения, я очень рада, что меня наградили».