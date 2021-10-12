Вт, 12.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
3

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Анне Вески получила престижную российскую премию

Анне Вески ФОТО: Erakogu

Певица Анне Вески и режиссер Кама Гинкас стали лауреатами XVIII Международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей «Балтийская звезда». Торжественная церемония состоялась в Петербурге, пишет ntv.ru.

В Эрмитажном театре вручили премию «Балтийская звезда». На 18-й торжественной церемонии лауреаты удостоились знака в виде морской звезды в золоте с бриллиантом.

В этом году высокую награду получил художественный директор театра Thalia из Гамбурга. Йоахим Люкс представляет спектакли коллектива лучших режиссеров мира на всех театральных фестивалях от Авиньона до Санкт-Петербурга. В своей речи Люкс говорил в том числе и о трагических годах войны и блокаде Ленинграда.

А Кама Гинкас благодарил судьбу за ленинградский период и за то, что режиссер был учеником Товстоногова, а сегодня имеет возможность привозить спектакли в Северную столицу. У Анне Вески первые сольные концерты состоялись тоже в Ленинграде. Для певицы «Балтийская звезда» сверкнула золотым лучом над родным для всего региона морем.

Анне Вески, заслуженная артистка Эстонской ССР, лауреат премии «Балтийская звезда» (Эстония): «Балтийский регион — самый нежный регион. И Финляндия, и Петербург, и Таллин связаны одной нитью — Балтийским морем. У нас одна душа и одно понятие о культуре. Если я внесла за эти годы вклад в международные культурные отношения, я очень рада, что меня наградили».

На торжественной церемонии Анне Вески исполнила песню «Возьми меня с собой» на стихи Михаила Танича. «Балтийской звезды» был удостоен сегодня и экс-мэр Нарвы. Тармо Таммисте отметили за поддержку культуры.

НАВЕРХ
Back