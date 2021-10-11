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Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака

Осень. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

12 октября будет такой день, когда можно будет выработать уточненный, скорректированный план действий на основании изменившихся обстоятельств и учета прошлых неудач.

Особое преимущество получают те люди, которые умеют быстро ориентироваться в меняющейся ситуации. При этом, проявляя вполне волевые черты характера. Еще наступает такой момент, когда можно будет найти компромисс между новаторским и консервативным подходом. Словом, это хороший день для решения самых сложных вопросов. Но только таких, которые возникли некоторое время назад.

Овен

Не исключено, что сегодня вам удастся реализовать намеченные на день планы, однако велика вероятность конфликтных ситуаций с партнерами или начальством, в результате которых вы можете пострадать. Проявляйте осмотрительность: сплетни и злые языки постараются вам навредить. Не вмешивайтесь в чужие разговоры, а тем более в споры.

Телец

Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности, восстановлении и укреплении старых связей или оказании помощи близким. Вероятно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Обратите внимание на свое здоровье. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательны физическое перенапряжение или действия, связанные с риском.

Близнецы

Звезды сулят женщинам-Близнецам успех в поиске дополнительных источников дохода или переход к новым видам деятельности. Эмоциональные переживания или кажущаяся монотонность жизни может заставить мужчин-Близнецов искать новые знакомства или впечатления, что в будущем создаст множество проблем.

Рак

Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Сегодня хорошо молиться о помощи. Нужно беречь уши, их нельзя сегодня прокалывать. Не берите на себя обязательств, которые вы не в состоянии выполнить. Обострится интуиция, возможны вещие сны. Нужно носить яркую одежду и не предаваться унынию.

Лев

Хороший день для ведения деловых переговоров, подписания договоров и контрактов. Знакомства, заведенные в этот день, могут весьма пригодиться. Благоприятно посетить парикмахера или визажиста, купить себе что-нибудь из одежды.

Дева

Сегодня ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Не рекомендуется идти к своей цели в слепом порыве. Рассудительный взгляд на свои возможности, дипломатический талант и темпераментность помогут добиться успеха у лиц противоположного пола.

Весы

Способность целиком отдавать себя работе поможет справиться с некоторой эмоциональной неустойчивостью. Постарайтесь избавиться от предвзятого мнения. Звезды советуют проводить как можно больше времени вне дома, так как не исключено, что именно сегодня вы познакомитесь с человеком, с которым свяжете дальнейшую жизнь.

Скорпион

Напряженный день. Будьте предельно внимательны и осторожны в общении с родственниками и близкими друзьями – вероятен конфликт. Умение прощать обиды и эмоциональная гибкость сохранят энергию для новых свершений. Сон может быть вещим и скоро исполнится.

Стрелец

День несет неожиданные повороты судьбы, поэтому сохраняйте спокойствие и контролируйте ситуацию, которая может привести к принципиальному противостоянию с партнерами или друзьями. Проявите собранность и осмотрительность – неблагоприятное расположение планет не позволят вам проявить деловые способности или приведут к серьезной ошибке.

Козерог

Достаточно удачное время для деловых операций, хотя значительных финансовых прибылей ожидать не приходится. Вероятно, в служебном положении могут произойти благоприятные перемены или появление новых людей позволит участвовать в новых проектах. Следует разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами.

Водолей

Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, однако избыток внутренней энергии может привести к ухудшению отношений с одним из коллег. Скорее всего ваша кажущаяся мягкость, аура грусти и меланхолии спровоцируют стремление партнера или начальника взвалить на вас дополнительные обязанности. Не исключено, что вам придется с головой окунуться в дела, требующие немедленного разрешения. Вечер звезды рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. Сон исполнится.

Рыбы

Благоприятный день для начала нового дела или установления новых отношений с партнерами. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Нестандартный подход к привычным обязанностям, порядочность и ответственность в отношениях с партнерами станут залогом будущих успехов, пишет vedmochka.net.

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