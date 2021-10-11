А ВЫ ДОГАДАЕТЕСЬ, ЧТО ЭТО? ⟩ В одном из т/ц Пярну стоит интересный аппарат, который обожают все дети

Поднимаясь вверх на эскалаторе, мы заметили аппарат, который напоминал тот, в котором все пытаются вытянуть мягкую игрушку, но часто безуспешно. Когда спустились вниз, решили посмотреть, что же это за аппарат, вокруг которого стояла толпа детей, пока мы были на втором этаже.

Оказалось, что он скорее напоминает автомат с кофе или снэками - здесь за 2 евро вы можете выбрать понравившийся вкус мороженого в гранулах.

Я уже от кого-то слышала, что такое продается в Таллинне, но еще не встречала, поэтому вкус стал для меня полной неожиданностью, как и для ребенка.

Позже, когда мы уже ушли дальше, обернувшись, я увидела, что около автомата собралась целая очередь родителей и бабушек и дедушек с детьми, которые выпрашивали купить им необычное лакомство.

А вы уже попробовали такое необычное мороженое? Поделитесь впечатлениями в комментариях!



