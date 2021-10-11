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Прогресс не остановить! Вот такие необычные автоматы можно найти во многих т/ц Эстонии

ФОТО: Личный архив автора

На выходных мы с семьей отправились в Пярну. Помимо СПА и прогулок по городу, мы решили пройтись по торговому центру Kaubamajakas.

Поднимаясь вверх на эскалаторе, мы заметили аппарат, который напоминал тот, в котором все пытаются вытянуть мягкую игрушку, но часто безуспешно. Когда спустились вниз, решили посмотреть, что же это за аппарат, вокруг которого стояла толпа детей, пока мы были на втором этаже.

Оказалось, что он скорее напоминает автомат с кофе или снэками - здесь за 2 евро вы можете выбрать мороженое в гранулах с понравившимся вкусом.

Я уже от кого-то слышала, что такое продается в Таллинне, но еще не встречала, поэтому вкус стал для меня полной неожиданностью, как и для ребенка.

Позже, когда мы уже ушли дальше, обернувшись, я увидела, что около автомата собралась целая очередь родителей и бабушек и дедушек с детьми, которые выпрашивали купить им необычное лакомство.

Посмотрев страницу в Facebook, стало ясно, что такие автоматы стоят во многих торговых центрах Эстонии, а в некоторых местах есть даже отдельные киоски, продающие такое необычное мороженое.

А вы уже попробовали такое необычное мороженое? Поделитесь впечатлениями в комментариях!


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