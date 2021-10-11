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Так можно было? Политики паркуют автомобили, как хотят

ФОТО: Facebook

Недавно в группе Linnad ja liikuvus появились фото неправильно припаркованного автомобиля с рекламной центристского кандидата.

На машине красуется имя Энно Тамма и призыв голосовать за него на выборах. Кстати, с 2012 по 2018 годы политик был председателем правления Акционерного общества Tallinna Linnatransport.

«А что, во время выборов на них правила не распространяются», - написала автор поста.

«Я тоже считаю, если уж запарковался слишком близко к пешеходной дорожке и у желтой линии, надо клеить на машину предвыборную рекламу и свое лицо», - написал один из комментаторов.

В комментариях также пошутили, что политик как раз запарковался, как и положено ему, в центре дорожки.


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