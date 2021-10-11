Павел Дуров назвал недооцененные и переоцененные вещи в жизни

10 октября создателю «ВКонтакте» и основателю Telegram Павлу Дурову исполнилось 37 лет. В свой день рождения он опубликовал пост, в котором перечислил недооцененные, по его мнению, и переоцененные вещи в жизни:
Три недооцененные вещи
Сон. Повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие.
Природа. Это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо.
Одиночество. Дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы.
Семь переоцененных вещей
Большие города. Источники загрязнения, преступности и шума. Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за их пределами.
Рестораны. Предлагают самый медленный и наименее эффективный способ перекусить. Домашнее приготовление пищи позволяет придерживаться более здоровой диеты и лучше контролировать ингредиенты.
Жаркая погода. Солнечная погода может привести не только к расслабленному настроению, но и к риску рака и более быстрому старению. Более холодные температуры, напротив, проясняют дух, тело и разум.
Мода. Бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям дорого и ненужно. Удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей.
Недвижимость. Покупка недвижимости часто ограничивает выбор и является сомнительной инвестицией. Аренда дает больше свободы передвижения и изучения различных локаций.
Социальные сети. Непрерывный поток мусора, загромождающего наши умы из социальных сетей, снижает наше счастье и творческие способности. Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день.
Советы знаменитостей. Известные люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области знаний. Во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов», — заключил Дуров, который регулярно входит в топ-10 публичных личностей в рейтинге доверия россиян (по версии холдинга «Ромир»).