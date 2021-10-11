Павел Дуров назвал недооцененные и переоцененные вещи в жизни

10 октября создателю «ВКонтакте» и основателю Telegram Павлу Дурову исполнилось 37 лет. В свой день рождения он опубликовал пост, в котором перечислил недооцененные, по его мнению, и переоцененные вещи в жизни:

Три недооцененные вещи

Сон. Повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие.

Природа. Это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо.

Одиночество. Дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы.

Семь переоцененных вещей

Большие города. Источники загрязнения, преступности и шума. Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за их пределами.

Рестораны. Предлагают самый медленный и наименее эффективный способ перекусить. Домашнее приготовление пищи позволяет придерживаться более здоровой диеты и лучше контролировать ингредиенты.

Жаркая погода. Солнечная погода может привести не только к расслабленному настроению, но и к риску рака и более быстрому старению. Более холодные температуры, напротив, проясняют дух, тело и разум.

Мода. Бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям дорого и ненужно. Удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей.

Недвижимость. Покупка недвижимости часто ограничивает выбор и является сомнительной инвестицией. Аренда дает больше свободы передвижения и изучения различных локаций.

Социальные сети. Непрерывный поток мусора, загромождающего наши умы из социальных сетей, снижает наше счастье и творческие способности. Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день.