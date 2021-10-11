Вт, 12.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Павел Дуров назвал недооцененные и переоцененные вещи в жизни

Павел Дуров ФОТО: Скриншот с Instagram

Павел Дуров опубликовал список из трех недооцененных и семи переоцененных вещей в жизни. 10 октября создателю «ВКонтакте» и основателю Telegram исполнилось 37 лет. В одном из пунктов он указал, что социальные сети «загромождают наши умы непрерывным потоком мусора», и это снижает «наше счастье и творческие способности», пишет Gazeta.ru.

10 октября создателю «ВКонтакте» и основателю Telegram Павлу Дурову исполнилось 37 лет. В свой день рождения он опубликовал пост, в котором перечислил недооцененные, по его мнению, и переоцененные вещи в жизни:

Три недооцененные вещи

Сон. Повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие.

Природа. Это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо.

Одиночество. Дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы.

Семь переоцененных вещей

Большие города. Источники загрязнения, преступности и шума. Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за их пределами.

Рестораны. Предлагают самый медленный и наименее эффективный способ перекусить. Домашнее приготовление пищи позволяет придерживаться более здоровой диеты и лучше контролировать ингредиенты.

Жаркая погода. Солнечная погода может привести не только к расслабленному настроению, но и к риску рака и более быстрому старению. Более холодные температуры, напротив, проясняют дух, тело и разум.

Мода. Бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям дорого и ненужно. Удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей.

Недвижимость. Покупка недвижимости часто ограничивает выбор и является сомнительной инвестицией. Аренда дает больше свободы передвижения и изучения различных локаций.

Социальные сети. Непрерывный поток мусора, загромождающего наши умы из социальных сетей, снижает наше счастье и творческие способности. Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день.

Советы знаменитостей. Известные люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области знаний. Во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов», — заключил Дуров, который регулярно входит в топ-10 публичных личностей в рейтинге доверия россиян (по версии холдинга «Ромир»).

НАВЕРХ
Back