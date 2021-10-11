Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles

По словам Маккартни, мнение общественности о том, что инициатором распада группы был он, неверное. Именно Леннон после одной из ссор музыкантов решил, что The Beatles не смогут разрешить внутренние разногласия, заявил артист.
Не я начал этот развал. Это был наш Джонни,
— подчеркнул Маккартни. Он заверил, что сам хотел продолжать выступать в составе коллектива.
Джонни однажды просто зашел в комнату и заявил, что уходит из The Beatles,
Он добавил, что жизнь музыкальной группы могла бы продлиться на куда более продолжительный срок. «Все дело было в том, что Джон был занят своей новой жизнью с Йоко (Йоко Оно — японская авангардная художница, вдова Леннона). Джон всегда хотел стряхнуть с себя оковы общества. Его же растила его тетя Мими, довольно жесткая женщина, так что он впоследствии всегда жаждал свободы», — объяснил Маккартни.
В 2020-м Пол Маккартни заявил, что группа The Beatles распалась в результате «семейной ссоры».