Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles

По словам Маккартни, мнение общественности о том, что инициатором распада группы был он, неверное. Именно Леннон после одной из ссор музыкантов решил, что The Beatles не смогут разрешить внутренние разногласия, заявил артист.

Он добавил, что жизнь музыкальной группы могла бы продлиться на куда более продолжительный срок. «Все дело было в том, что Джон был занят своей новой жизнью с Йоко (Йоко Оно — японская авангардная художница, вдова Леннона). Джон всегда хотел стряхнуть с себя оковы общества. Его же растила его тетя Мими, довольно жесткая женщина, так что он впоследствии всегда жаждал свободы», — объяснил Маккартни.