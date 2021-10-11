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Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles

69-летний Пол Маккартни выступил на церемонии в сопровождении симфонического оркестра. ФОТО: АР

Бывший участник британской музыкальной группы The Beatles Пол Маккартни назвал Джона Леннона виновником распада коллектива. Об этом он заявил в еще не вышедшем интервью радиостанции BBC Radio 4, передает Lenta.ru.

По словам Маккартни, мнение общественности о том, что инициатором распада группы был он, неверное. Именно Леннон после одной из ссор музыкантов решил, что The Beatles не смогут разрешить внутренние разногласия, заявил артист.

Не я начал этот развал. Это был наш Джонни,

— подчеркнул Маккартни. Он заверил, что сам хотел продолжать выступать в составе коллектива.

Джонни однажды просто зашел в комнату и заявил, что уходит из The Beatles,

— вспомнил музыкант.

Он добавил, что жизнь музыкальной группы могла бы продлиться на куда более продолжительный срок. «Все дело было в том, что Джон был занят своей новой жизнью с Йоко (Йоко Оно — японская авангардная художница, вдова Леннона). Джон всегда хотел стряхнуть с себя оковы общества. Его же растила его тетя Мими, довольно жесткая женщина, так что он впоследствии всегда жаждал свободы», — объяснил Маккартни.

В 2020-м Пол Маккартни заявил, что группа The Beatles распалась в результате «семейной ссоры».

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