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Бузова снялась в оголяющем грудь топе и вызвала споры в Сети

Ольга Бузова ФОТО: Соцсети

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась фотографией в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram, пишет Lenta.ru.

На размещенном в сети снимке 35-летняя знаменитость позирует в неоново-салатовом перекрестном топе, который частично оголяет грудь, а также розовых шортах с белым поясом. Волосы Бузовой заплетены в косички с добавлением разноцветных искусственных прядей. Ее образ дополнили широкие браслеты и серьги. Публикация набрала больше 180 тысяч лайков.

Ольга Бузова.  ФОТО: instagram.com/buzova86

Подписчики принялись обсуждать внешний вид исполнительницы в комментариях. Одни раскритиковали ее наряд. «Это нормально, что у ведущей половина сисек наружу?», «Ольга, ты красивая, но так одеваться — мерзко», «Увольте стилиста, прошу вас», «В чем прикол таких топов, что за мода пошла?» — негодовали они.

Другие, напротив, оценили образ звезды. «Смело и ярко! Здорово, когда человек не боится пробовать новое, экспериментирует», «Самая красивая», «Образ огненный», «Оля, ты красотка! Такая яркая», — высказывались фанаты.


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