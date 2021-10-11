Прошедшая в шоу «Эстония ищет суперзвезду» русская певица: я умею петь все, что попросите!
В воскресенье вечером, 10 октября, стали известны новые финалисты песенного конкурса «Эстония ищет суперзвезду». Среди них есть девушка из Нарвы Алика Милова.
В воскресенье вечером, 10 октября, стали известны новые финалисты песенного конкурса «Эстония ищет суперзвезду». Среди них есть девушка из Нарвы Алика Милова.
Певице 19 лет, а у нее уже хороший багаж за плечами: она является победительницей международного шоу юных исполнителей BRAVO! 2018 и обладательницей титула «Лучший молодой исполнитель стран Балтии».
Алика поет с четырех лет. Она начала петь в нарвском ансамбле Magic Land. Свободное время девушка посвящает пению, музыке а также танцам. «Я пою на английском, эстонском и русском языках. К сожалению, пока не было возможности спеть на каком-либо другом языке. Очень хотелось бы спеть на французском или итальянском», - говорит Алика.
Перед первым кастингом на шоу Алика не слишком волновалась: «Я не волновалась ровно до тех пор, пока не вошла в маленькое помещение, где сидели три члена жюри. Там была очень нагнетающая атмосфера. Меня это очень сильно дезориентировало, я тряслась», - описывает свои ощущения юная певица.
Тройка финалистов шоу «Эстония ищет суперзвезду» выглядит так: Ванда-Хелене Оллеп, Алика Милова и Ингмар Кивилоо.