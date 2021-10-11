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Галерея: русская певица Алика Милова прошла в финал шоу «Эстония ищет суперзвезду»

В воскресенье вечером стали известны новые финалисты песенного конкурса «Эстония ищет суперзвезду».

Тройка финалистов выглядит так: Ванда-Хелене Оллеп, Алика Милова и Ингмар Кивилоо.

Алика Милова — победительница международного шоу юных исполнителей BRAVO! 2018 и обладательница титула «Лучший молодой исполнитель стран Балтии».

Алика Милова ФОТО: Külli Rummel/TV3
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