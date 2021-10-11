ВОТ ЭТО УСПЕХ! ⟩ Уроженцы Нарвы оказались на обложке главного российского глянца

Безусловно, обложка в российcком глянце, да еще если это журнал о жизни звезд «Hello!», - признание, слава и успех.

Каверстори Hello! посвящены совершенно разным героям и их вдохновляющим историям жизни, успеха и любви. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин впервые пригласил журналистов в свой дом в Ростове и познакомил с семьей – женой Дарьей и дочерьми.