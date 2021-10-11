Гороскоп на 11 октября для всех знаков Зодиака

Овен

Помешать реализовать все ранее составленные планы может недоразумение, неудачное стечение обстоятельств. Вашей вины в этом нет, и вряд ли кто-то в этом усомнится, поэтому и повода для конфликтов с окружающими не возникнет. Тем более, что даже в самые сложные моменты вы сохраняете контроль над ситуацией и собственными эмоциями, не позволяете раздражению или унынию взять верх над здравым смыслом.

Решение личных проблем дается нелегко. Не обманывайте ни себя, ни близкого человека – сейчас есть шанс найти устраивающий обоих выход из положения, и если вы этого не сделаете, то с течением времени ситуация будет лишь усложняться.

Телец

Новые знакомые едва ли оценят вас по достоинству, а вот встречи с давними друзьями наверняка принесут радость. Любимый человек, увы, склонен к раздражительности, необдуманным поступкам и высказываниям, глупым обидам. Взывать к здравому смыслу бесполезно – смиритесь с тем, что сегодня вам придется иметь дело с капризным ребенком, а не взрослой, сформировавшейся личностью.

Сегодня многие Тельцы стремятся отложить любые дела, не заниматься решением сложных вопросов, и отчасти это оправданно – жизненный потенциал снижен, и большие нагрузки не пойдут вам на пользу. Воспользуйтесь возможностью совершить познавательную экскурсию, открыть для себя новые места.

Близнецы

День легких успехов, реализации давних планов и удачного воплощения в жизнь интересных идей. Не будет повода жаловаться на несправедливость мира в целом или плохое отношение к вам отдельно взятых его представителей. Вам легко предугадать последствия своих поступков и выбрать правильную линию поведения.

Прекрасный день для встречи с родственниками, в том числе теми, кто живет в других городах. Неожиданный визит друзей станет настоящим праздником, поднимет вам настроение. Кроме того, вероятно получение приятных известий, касающихся любимого человека и развития романтических отношений.

Рак

Перед вами стоит много разных задач, и не так просто подобрать ключ к решению каждой из них. Желающих дать вам совет или подсказать что-то вокруг предостаточно, но вряд ли кто-то окажет реальную помощь в преодолении проблем. Старшие родственники щедры на критику и новые поручения, а вот похвалой Раков вряд ли побалуют, хотя представителям данного знака, безусловно, есть, чем гордиться. От поездок лучше воздержаться, вдали от дома много времени и денег будет потрачено напрасно.

Не исключены сложности в романтических отношениях, непросто будет понять, чем же именно вы снова и снова вызываете недовольство самого близкого человека.

Лев