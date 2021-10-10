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Ксения Собчак опубликовала пост о счастье после ДТП в Сочи

Ксения Собчак ФОТО: Evgenia Novozhenina

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась личным рецептом счастья и назвала три главных правила. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

По словам Собчак, чтобы стать счастливым, нужно отказаться от попыток постичь жизнь и смириться с ее таинственностью. Второе правило журналистки — сохранять самоиронию и не забывать, что умение посмеяться над собой — это безграничная сила. Последнее правило — принять изменчивость жизни и знать, что ничто не остается прежним, пишет Lenta.ru.

Пользователи сети оставили множество комментариев под постом: одни поблагодарили телеведущую за рецепты, а другие обвинили ее в том, что она никак не прокомментировала информацию о своем участии в смертельном ДТП в Сочи.

Ранее сообщалось, что 9 октября Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом в Сочи. Официального подтверждения информации нет — менеджер телеведущей Кирилл Суханов не стал комментировать информацию.

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