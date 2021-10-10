Гороскоп на 10 октябя: спокойный и ленивый день

Даже те, кто обычно непоседлив и нетерпелив, сегодня становятся более спокойными, сдержанными, а также весьма сентиментальными. Появляется желание навестить пожилых родственников и давних друзей, поделиться теплом своей души с тем, кто в этом нуждается, пишет Dvorec.ru.

Овен

Настроение Овнов переменчиво, а намерения противоречивы – нетрудно догадаться, что поладить с окружающими представителям этого знака будет непросто. Особенно сложны романтические отношения: в них накопились противоречия и проблемы, которые неплохо было бы спокойно обсудить, но вот как раз к конструктивному диалогу вы сейчас совершенно неспособны. Старайтесь, по крайней мере, своевременно сообщать окружающим о своих планах, чтобы никого не поставить в неловкое положение.

Достаточно удачными могут быть поездки, совершенные с определенной целью личного или делового характера. А вот любителей просто «пошататься» по миру могут ожидать серьезные неприятности и разочарования.

Телец

Тех, кто собирается заниматься серьезными делами и решать практические задачи, ожидает удачный и плодотворный день. Разумно составленный график позволит ни минуты не потерять зря, однако загонять себя в слишком жесткие рамки все же не рекомендуется – удачная импровизация значительно расширит ваши возможности.

В сфере личных отношений явно преобладают позитивные тенденции, что гарантирует вам успехи и исполнение многих желаний. Можно признаваться в своих чувствах, предпринимать попытки сблизиться с симпатичной вам особой.

Близнецы

Желательно не ставить перед собой недостижимых цели и не браться за решение слишком сложных задач. Этот день, кажется, специально создан для того, чтобы вы могли здраво оценить свои силы и возможности, избавиться от излишней самоуверенности и необоснованного оптимизма. Решения принимайте без спешки, не оставляя без внимания советы старших родственников и друзей.

Любителям легкого флирта звезды советуют посетить увеселительные заведения, а вот тем, кто стремится к серьезным отношениям, стоит обратить внимание на культурные мероприятия.

Рак

Раки сегодня удивляют окружающих энергичностью и целеустремленностью. Новых знакомых порадует, кроме того, ваше умение к решению любой задачи подойти творчески, а из непростых ситуаций вынести исключительно полезные уроки. Состояние финансовых дел оставляет желать лучшего, возможны задержки ожидаемых выплат. Не стоит торопиться с приобретением одежды, косметики и парфюмерии.

В отношениях с любимым человеком слишком много недомолвок и неясностей, однако для откровенного разговора вы еще не «созрели». Постарайтесь, по крайней мере, удержаться от упреков и не раздувать скандала из-за пустяков: от вашего умения не зацикливаться на мелочах во многом зависит дальнейшее развитие событий.

Лев