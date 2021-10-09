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ФОТО ⟩ Март Хельме спел свой легендарный хит и завёл толпу: «Меня буквально выпихнули на сцену!»

Mart Helme ФОТО: Jüri Looring

«Все пели хором в полный голос», - сказал Март Хельме, один из основателей успешного ансамбля Fix и председатель EKRE, исполнивший свой легендарный хит «Огни чужого города» в пятницу в пабе в поселке Виртсу, волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа.

Эева Хельме (супруга Марта Хельме) поделилась отличными фотографиями в Facebook, где политик Март Хельме выступал со своей группой в пабе Anni в поселке Виртсу. Среди прочих песен, прозвучал и его хит 2009 года «Огни чужого города». «Беспокойная неделя закончилась весело», - написала комментарий Эева к опубликованным фотографиям.

Март Хельме сказал Elu24, что он не всегда принимает предложения по выступлениям на сцене. «Иногда я соглашаюсь, иногда отказываю», - признал он, добавив, что все зависит от формата мероприятия.

Однако в пятницу в пабе Anni прошла оживленная публичная встреча EKRE, на которую была также приглашена группа. В программе были заявлены песни Хельме старых времен. «Было бы некрасиво, если бы я сказал, что не буду выступать с ними». По словам политика, его буквально выпихнули на сцену. «Все подпевали припев хором - настроение было невероятно хорошим», - сказал он.

Март Хельме занимался музыкой на протяжении долгих лет. Он был одним из основателей группы Fix и первым вокалистом. Кроме того, с 1968 по 1972 год он играл в группе на бас-гитаре.

До 1986 года он выступал также в составе таких групп как Hallo, Vitamin и Hybrid.

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