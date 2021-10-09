УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Собираются ли идти голосовать жители Таллинна?

Идем на выборы

«Выбираем тех, которых мы уже знаем», - говорит Мирослава.



Старшее поколение, как и ожидалось, активно будет участвовать в голосовании. При выборе достойного кандидата, пенсионерка Лидия учитывает такие моменты, как повышение пенсии и пособия по инвалидности.

А эстонскому мужчине средних лет по имени Рауль важно отдать выбор в пользу тех, кто стоит за националистическую идею, за Эстонию. Поэтому он, вероятно, проголосует за кого-нибудь из EKRE.



Сандер же предпочитает выбрать EKRE, потому что ему нравится их консервативная политика. "Нам тут особо не нужны негры и понаехавшие. Их сильно много развелось. Если у нас будет скоро, как во Франции - везде бомбы летать будут, то до свидания", - заявляет мужчина.

Для Олеси и Элины основными критериями выбора кандидата является его умение вести диалог с избирателем и, главное, желание прислушиваться к проблемам горожан.

Голосовать не будем

Однако, в ходе опроса явно прослеживалась одна тенденция. А именно, большинство молодых мужчин были крайне аполитичны. Проскальзывали ответы: «Не вижу в этом смысла», «Меня это не интересует» или «Это ни на что не повлияет». Осознаваемый ли это или неосознаваемый политический нигилизм, или же, возможно, психологическая защитная реакция людей. Но, благо, мы живем в государстве с наивысшим уровнем демократии среди посткоммунистических стран, поэтому согласиться с тем, что это ни на что не повлияет не могу.

Есть и те, как, например, Кейю, которые сомневаются и до сих пор не могут сделать выбор. «В этом году, думаю, может и пропущу голосование. Я не вижу достойных кандидатов в своем районе. Но пока еще есть время подумать, ведь самое плохое - это не пойти на выборы вообще», - сказала женщина. Помимо этого, Кейю добавила, что она разочарована нынешними политиками из-за постоянных скандалов, коррупции и грязи, поэтому доверия у эстонки эти люди явно не вызывают.

С лица воды не пить

Интереса ради, мы решили спросить, насколько сильно играет роль внешность при выборе достойного кандидата. Ведь не у всех есть время ознакомиться с предвыборной компанией и внимать обещания политиков. Но желание поучаствовать в голосовании тем не менее есть.

Для 99 процентов опрошенных внешние данные кандидата никоим образом не влияют на выбор.



Однако, лучше всех, пожалуй, прозвучал ответ парня по имени Никита: "Смотрите, половину предвыборных компаний я знаю - они не интересны. Вторую половину мне даже читать не охото. Вот кто мне понравился больше - тех и выберу".



Коротко, правдиво, честно. И все-таки, какие-бы песни про мораль и духовность мне не пели, почему-то мне кажется, что энное количество, как и Никита, будут исходить из тех же принципов при выборе.

Голосование

Есть несколько способов: голосование в день выборов, предварительное голосование и электронное голосование.

Хотя бы на одном избирательном участке в каждой волости и в каждом городе вне зависимости от места жительства можно проголосовать предварительно. Сделать это можно с понедельника, 11 октября, по четверг, 14 октября.

15 и 16 октября предварительное голосование проходит на всех избирательных участках с 12:00 до 20:00.

Электронным путем можно проголосовать вне зависимости от местонахождения избирателя по адресу www.valimised.ee. Электронное голосование начнется 11 октября в 9:00 и закончится 16 октября в 20:00.

Для электронного голосования необходимы компьютер с доступом к интернету и ID-карта со считывателем, или mobiil-ID. При необходимости на неделе выборов можно изменить сделанный выбор, проголосовав повторно. Если избиратель проголосовал и электронно, и при помощи бумажного бюллетеня, засчитывается только выбор, сделанный в участке.