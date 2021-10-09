УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Если у нас будет как во Франции - везде бомбы летать будут, то до свидания!»: собираются ли идти голосовать жители Таллинна?

Идем на выборы

«Выбираем тех, которых мы уже знаем», - говорит Мирослава.



Старшее поколение, как и ожидалось, активно будет участвовать в голосовании. При выборе достойного кандидата пенсионерка Лидия учитывает такие моменты, как повышение пенсии и пособия по инвалидности.

А эстонцу средних лет по имени Рауль важно отдать выбор в пользу тех, кто стоит за националистическую идею, за Эстонию. Поэтому он, вероятно, проголосует за кого-нибудь из EKRE.



Сандер же предпочитает выбрать EKRE, потому что ему нравится их консервативная политика. "Нам тут особо не нужны негры и понаехавшие. Их сильно много развелось. Если у нас будет скоро, как во Франции - везде бомбы летать будут, то до свидания", - заявляет мужчина.

Для Олеси и Элины основными критериями выбора кандидата является его умение вести диалог с избирателем и, главное, желание прислушиваться к проблемам горожан.

Голосовать не будем

Однако в ходе опроса явно прослеживалась одна тенденция. А именно, большинство молодых мужчин были крайне аполитичны. Проскальзывали ответы: «Не вижу в этом смысла», «Меня это не интересует» или «Это ни на что не повлияет».

Есть и те, как, например, Кейу, которые сомневаются и до сих пор не могут сделать выбор. «В этом году, думаю, может, и пропущу голосование. Я не вижу достойных кандидатов в своем районе. Но пока еще есть время подумать, ведь самое плохое - это не пойти на выборы вообще», - сказала женщина. Помимо этого, Кейу добавила, что она разочарована нынешними политиками из-за постоянных скандалов, коррупции и грязи, поэтому доверия у эстонки эти люди явно не вызывают.

С лица воды не пить

Интереса ради мы решили спросить, насколько сильно играет роль внешность при выборе достойного кандидата. Ведь не у всех есть время ознакомиться с предвыборной кампанией и внимать обещаниям политиков. Но желание поучаствовать в голосовании, тем не менее, есть.

Для 99 процентов опрошенных внешние данные кандидата никоим образом не влияют на выбор.



Однако лучше всех, пожалуй, прозвучал ответ парня по имени Никита: "Смотрите, половину предвыборных кампаний я знаю - они не интересны. Вторую половину мне даже читать не охота. Вот кто мне понравился больше - тех и выберу".

Как пройдет голосование Есть несколько способов: голосование в день выборов, предварительное голосование и электронное голосование. Хотя бы на одном избирательном участке в каждой волости и в каждом городе вне зависимости от места жительства можно проголосовать предварительно. Сделать это можно с понедельника, 11 октября, по четверг, 14 октября. 15 и 16 октября предварительное голосование проходит на всех избирательных участках с 12:00 до 20:00. Электронным путем можно проголосовать вне зависимости от местонахождения избирателя по адресу www.valimised.ee. Электронное голосование начнется 11 октября в 9:00 и закончится 16 октября в 20:00. Для электронного голосования необходимы компьютер с доступом к интернету и ID-карта со считывателем или mobiil-ID. При необходимости на неделе выборов можно изменить сделанный выбор, проголосовав повторно. Если избиратель проголосовал и электронно, и при помощи бумажного бюллетеня, засчитывается только выбор, сделанный в участке. В день выборов, 17 октября, можно голосовать на любом избирательном участке избирательного округа волости или города. По состоянию здоровья или иной уважительной причине также можно ходатайствовать о голосовании на дому. Письменное ходатайство о голосовании на дому необходимо представить своей избирательной комиссии или волостной или городской управе.



