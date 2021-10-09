Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака

Для многих Дев этот день будет связан с появлением новых возможностей в профессиональной сфере. Можно открыть в себе новые таланты, превратить давнее хобби в источник неплохого дохода. Подходит день для собеседований, обсуждения вопросов, касающихся смены работы или вступления в новую должность.
Если в делах ситуация складывается хорошая, то в личной жизни – просто замечательная. Ваши чувства небезответны, поводов для радости будет немало. Звезды советуют проводить свободное время в обществе давних знакомых, не отправляться в одиночку в ночные клубы и подобные увеселительные заведения.
Коллеги и руководство могут напомнить вам о давних промахах в работе, что, несомненно, омрачит этот день. Еще одна «проблемная» сфера – ваше самочувствие: оно может ухудшиться, и в немалой степени это связано с тем, что вы не хотите отказываться от своих вредных привычек. В остальном же можно говорить о преобладании влияния позитивных тенденций.
День обещает приятное общение с друзьями, родственниками, старыми знакомыми. Романтические свидания вас тоже не разочаруют. В знакомствах звезды советуют быть разборчивее; флирт в увеселительном заведении едва ли станет началом серьезных отношений.
Удача ожидает всех, кто умеет делиться с окружающими не только горестями, но и радостями. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями этого дня, вам понадобятся действительно хорошие отношения с друзьями и деловыми партнерами: если они привыкли видеть в вас позитивного человека, ваши шансы одержать важную победу стремительно возрастают.
Советы родственников окажутся не слишком приятными, однако прежде, чем начинать спор, постарайтесь все же серьезно обдумать их. Любимые человек доверяет вам во всем, поэтому к принятию решений, касающихся вас обоих, нужно подходить ответственно.
День весьма многообещающий и интересный. Единственное, что требуется от Стрельцов – не браться за решение слишком сложных задач, не заниматься непосильным трудом; тех, кто не способен правильно оценить свои силы, звезды сегодня не жалуют. Очень удачен день для заключения сделок, подписания любых договоров, касающихся денег.
Романтическое свидание подарит массу приятных эмоций. Вообще, с точки зрения личной жизни день очень и очень хорош. Единственная проблема состоит в вашей самонадеянности, порой толкающей вас на необдуманные поступки. Постарайтесь прислушиваться к доводам здравого смысла и рассуждать логически.
Профессиональные трудности могут оказаться неожиданно серьезными, но ваши шансы решить все проблемы именно сегодня достаточно высоки. День подходит для сотрудничества в любых сферах, но наибольшие успехи ожидают тех, кто участвует в партнерских программах в области высоких технологий, связи, путешествий. Возможно получение небольшой прибыли от ранее заключенной сделки.
В личных отношениях происходят перемены к лучшему, влюбленных Козерогов ожидают настоящие подарки судьбы. Тем, кто находится в поисках своей «половинки», звезды советуют отправиться в путешествие – вдали от дома возможны весьма многообещающие знакомства.
Водолеи смогут добиться блестящих результатов в профессиональной сфере, если, столкнувшись с трудностями любого рода, обратятся за помощью к давним союзником. Этот день идеально подходит для восстановления старых связей, возобновления знакомства с людьми, которые однажды уже поддержали вас в трудную минуту. Улучшение финансового положения связано с возвращением старых долгов.
В личной жизни ситуация стабильна, на перемены, которых вы давно ждете, рассчитывать не приходится. Водолеи, чувствующие, что терпение их небезгранично, задумаются о решительных действиях. Однако нужно иметь в виду, что необдуманные поступки могут иметь непредсказуемые последствия.
Вы легко добьетесь результатов, которым можно только позавидовать, если будете действовать самостоятельно, не ожидая помощи и подсказки со стороны. Любители выполнять чужие рекомендации и распоряжения рискуют остаться в проигрыше, так и не получив столь необходимого им напутствия. День подходит для крупных инвестиций и приобретения дорогих вещей.
Перед желающими поразвлечься откроется масса возможностей. Сегодня вы настроены на позитивный лад, а потому ваши шансы приятно провести время стремительно возрастают. В компании старых друзей вы будете заводилой, а вот в обществе людей малознакомых предпочтете остаться в тени, пишет Dvorec.ru.