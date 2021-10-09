Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака

Овен

День довольно заурядный, но вам удастся реализовать многие свои планы и добиться неплохих результатов. Звезды советуют не браться за трудные дела самостоятельно – ищите надежных союзников, старайтесь наладить доверительные отношения с теми, кто готов прийти вам на помощь. Вероятно значительное увеличение доходов, некоторые Овны получат заманчивые предложения о сотрудничестве.

Вероятны недомогания, бессонница, головные боли. Вы поступите правильно, если не будете слишком переутомляться, воздержитесь от вечеринок, затягивающихся допоздна, тяжелой физической работы. Порадуют члены семьи, представители старшего поколения выкажут желание позаботиться о вас, решить некоторые ваши проблемы.

Телец

День очень удачный и благоприятный, однако следует помнить о том, что перетруждаться вам сегодня звезды не рекомендуют. Серьезные нагрузки, как физические, там и умственные, могут стать причиной ухудшения самочувствия. Рабочие проблемы решатся сравнительно легко, если вы поделись своими сомнениями с руководством, обсудите разные способы достижения цели.

Обдуманные действия, предпринятые вместе с давними партнерами, принесут достойные плоды.

Очень удачным будет день для влюбленных Тельцов. Чувства становятся более сильными и глубокими, появляется желание поделиться со своей «половинкой» самым сокровенным.

Близнецы

Благоприятный день, характеризующийся практически универсальным влиянием позитивных тенденций. Выдающихся результатов смогут достичь спортсмены и все, кто занимается физическим трудом. Впрочем, и представителям творческих профессий жаловаться не придется – в середине дня их непременно посетит вдохновение. Поручения руководства выполняйте старательно и аккуратно: за это вас непременно вознаградят.

Переменам к лучшему в личной жизни способствует ваша способность принимать во внимание интересы и желания окружающих, прислушиваться к их мнению, а не только настаивать на своем. Приятные сюрпризы ожидают Близнецов зрелого возраста.

Рак

День весьма непростой, но Раки смогут свести на нет влияние негативных тенденций, если будут помнить о том, что даже из самой сложной ситуации при желании можно найти выход. Именно оптимизм, уверенность в своих силах и способность сохранять хорошее настроение в трудный момент притягивают к вам людей, чья помощь может быть поистине бесценной.

День подходит для контактов с сильными мира сего, а также общения с представителями старшего поколения; можно обращаться за помощью, просить о материальной поддержке. Удача улыбается тем, кто в пути, а Ракам, пережившим расставание с любимым человеком, небольшое путешествие поможет скорее залечить сердечные раны.

Лев

Отличный день для самостоятельной работы: с преодолением трудностей вы справляетесь легко, недоброжелателей оставляете далеко позади, к цели двигаетесь стремительно. Коллеги и подчиненные, правда, могут упрекать вас в излишней жесткости и резкости высказываний, но принимать подобные замечания слишком близко к сердцу не стоит.