Рунический гороскоп на неделю с 11 по 17 октября для всех знаков Зодиака

Рунические предсказания – это ни на что не похожий вид эзотерики. Зачастую они дают по-новому взглянуть на судьбу и ее неожиданные повороты. Они помогают принять действительность и быть готовым к предстоящим сюрпризам фортуны. Но, чтобы не гадать на кофейной гуще, для Пятого канала рунолог Игорь Вечерский, не раз предсказывавший события в жизни звезд и мировые катастрофы, составил уникальный гороскоп для каждого знака Зодиака на период с 11 по 17 октября.

Овен

Наутиз, соуло и перевернутый отал советуют взять паузу. Она нужна для того, чтобы переосмыслить ваши способности и начинания. Сейчас вы находитесь в той стадии, когда на вас нельзя возлагать больших надежд, но в то же время это прекрасная возможность наметить план для своего развития.

Телец

Феху, ингуз и перевернутый альгиз советуют обратить внимание на финансовую сферу. На этот раз у вас есть шанс посмотреть иначе на свой заработок, найти для него новые возможности. И ими стоит воспользоваться.

Близнецы

Перевернутый манназ, тейваз и перевернутая беркана говорят, что вы дышите великими целями, но никак не можете их достичь. Вся проблема в том, что вам не хватает верных товарищей, с которыми можно свернуть горы и справиться с любыми поставленными задачами.

Рак

Отал, соуло и перевернутый уруз советуют обратить внимание на саморазвитие. Однако не стоит лезть из огня да в полымя. Соотнесите свое здоровье и возможности. Может быть, стоит повременить.

Лев

Феху, эваз и соуло открывают хорошие перспективы для целого ряд дел. Вам будет сопутствовать успех в творчестве, саморазвитии или самопознании. Вы можете построить хорошие деловые отношения, которые помогут достигнуть ваших целей.

Дева

Вуньо, иса и перевернутый отал не рекомендуют начинать что-то новое. Вам стоит сосредоточиться на старых делах, чтобы взглянуть на них по-новому. Так вы сможете понять, что вам нужно на самом деле.

Весы

Перевернутый альгиз, беркана и перевернутый эваз открывают возможность для хороших, но отложенных перспектив. Это значит, что сейчас вам стоит сосредоточиться на текущих проектах. Однако не забывайте совсем о необходимости долгосрочного планирования.

Скорпион

Беркана, эваз и ансуз советуют уделить это время расширению кругозора. Знакомьтесь с новыми людьми. Возможно, даже с теми, с кем бы вы никогда не начали общаться раньше. Так вы получите новый толчок для развития.

Стрелец

Эйваз, наутиз и йера предупреждают, что в сфере финансов вас ждут серьезные испытания. Возможны некие конфликты, или же вы можете столкнуться с недостатком определенных качеств. В любом случае, преодолев трудности, вы сможете получить заслуженную награду.

Козерог

Перевернутая райдо, наутиз и ингуз говорят, что не реализованные в прошлом цели приводят к недостатку возможностей сейчас. Но не стоит отчаиваться. Используйте свои эмоции и силу вдохновения в нужном русле, тогда вам будет обеспечен успех.

Водолей

Дагаз, перевернутый тейваз и йера говорят, если вы не приложите достаточно усилий сейчас, то определенные сферы жизни будут закрыты от вас потом. Поэтому не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня.

Рыбы

Йера, перевернутая перто и перевернутый эваз советуют подумать о долгосрочных планах. Проанализируйте, как они могут измениться в будущем, к чему приведут ваши отношения с людьми, которые участвуют в проекте. Такой анализ поможет не только избежать сложностей, но и улучшить ваши перспективы.



