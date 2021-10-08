ТАКОГО ВЫ НЕ ВИДЕЛИ! ⟩ Кому нужна грелка в шапочке за 90 евро?
В столичном универмаге Kaubamaja появилась новая зимняя коллекция одежды и аксессуаров. Среди прочего мы заметили грелку в дизайнерском вязаном «мешочке» за 89.99 евро.
В столичном универмаге Kaubamaja появилась новая зимняя коллекция одежды и аксессуаров. Среди прочего мы заметили грелку в дизайнерском вязаном «мешочке» за 89.99 евро.
Да, на ощупь она действительно очень приятная, но цена — просто заоблачная!
Смотрите видео!
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