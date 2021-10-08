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ТАКОГО ВЫ НЕ ВИДЕЛИ! ⟩ Кому нужна грелка в шапочке за 90 евро?

Грелка из Kaubamaja ФОТО: Лиана Турпакова

В столичном универмаге Kaubamaja появилась новая зимняя коллекция одежды и аксессуаров. Среди прочего мы заметили грелку в дизайнерском вязаном «мешочке» за 89.99 евро.

 Да, на ощупь она действительно очень приятная, но цена — просто заоблачная!

Грелка за 90 евро ФОТО: Лиана Турпакова

Смотрите видео!

@novostilimon.ee

##kaubamaja ##tallinn ##limon ##грелка Грелку за 90 евро не желаете?

♬ оригинальный звук - NovostiLimon.ee
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