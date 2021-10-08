ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ЖЕНИХОМ ⟩ Горько! Шоумен Виталий Вестеринен сделал предложение Алине Захаровой

Поздравляем их и желаем паре счастливой совместной жизни!

По словам Виталия, решение о женитьбе созрело у него в прошлом году, но коронавирус несколько спутал планы.

«Когда я увидел Алину в первый раз - это было 18 января 2018 года на светском мероприятия, то с первого взгляда понял, что она - та самая женщина. Помню, я стоял у фотостены, болтал с приятелем, и в зале появилась Алина. На ней были серебряные башмачки, белые брючки, и я говорю: я должен сфотографироваться с этой девушкой. Подошел в Алине, стал разговаривать, понял снова: она!

Алина Захарова ФОТО: личный архив

Но на осознание, что это действительно глубокое чувство, ушло полгода. Я много анализировал, думал. У нас полгода были чисто приятельские отношения, мы не были парой. Алина думала, что мы дружим. Так оно и было, но всякий раз, когда я видел ее на экране, думал: какая же она классная. Что я ценю в Алине - чувство юмора, это офигенно важно. Я смотрел Алину по телевизору, когда она шутила, и понимал, что я бы так пошутил. Или восхищался ее умением экспромтить, ее безграничным обаянием.

Мы стали случайно встречаться на передачах. И я убеждался, что это не мимолетная страсть. Говорят, мол, с глаз долой - из сердца вон. Тут с глаз долой, а сердце ныть начинало.

Алина Захарова и Виталий Вестеринен ФОТО: личный архив

Чуть ли не спустя год после знакомства мы оказались вместе на дне рождения, я подвозил ее до дома, хотя мне надо было в другую сторону. И в какой-то момент я тормознул машину и говорю: думай, что хочешь, я испытываю к тебе это, это и это, готов на все, хоть на край света за тобой. И, дорогая, живи теперь с этим.

Я рисковал, потому что не знал ее реакции. Но Алина адекватно среагировала, видно было, что она поражена моей откровенностью и смелостью. Мы начали переписываться, и все пришло к тому, к чему пришло. Вскоре я, совершено не сомневаясь, сказал: переезжай ко мне. Она подумала несколько дней, которые оказались для меня самыми долгими, и согласилась.

Она сказала "да!" ФОТО: личный архив

Да, были притирки, но в итоге в течение двух месяцев мы обозначили важные моменты и договорились, если кому-то что-то не нравится, то мы сразу говорим об этом и принимаем во внимание мнение и интересы другого. Идти встречными курсами - самое главное в семье. Все проблемы происходят потому, что люди не разговаривают. Но надо не только говорить, но и слушать свою половинку. Алина научила меня этому.

ФОТО: личный архив

У нас разница в возрасте 15 лет. Одни брак позади. Для мужского эго бывает сложно, когда нужно учиться у женщины. Но я учился. Любящие друг друга люди смотрят в одном направление. Не значит, что все интересы должны совпадать, но основополагающие классические ценности должны. Я Алину за женскую мудрость и гибкость полюбил. Если ты любишь, то готов пойти на компромисс, свернуть свои желания ради любимой. Любовь – это давать, а не брать.

Я еще в прошлом году хотел сделать предложение. Думали поехать в Грузию,- планировал там - но мой шикарный план не сработал, полетели на Канары - обстановка не та. И вот полетели на Кипр. У меня было множество разных сценариев, но я их на месте отбраковал. Алина любит киндер-сюрпризы, я хотел вытащить игрушку и кольцо туда положить. Но сложно было открыть и закрыть так, чтобы не было заметно, да и жара – шоколад потек бы.

ФОТО: личный архив

Поэтому на обрыве сделал. Мистика прямо была. Алина думала, что мы делаем фотосессию, и тут я встаю на одно колено и делаю предложение. И у нее шок. Она заплакала, тушь потекла, да у меня самого руки тряслись, я как во сне был. Потом праздничный ужин. Алина согласилась!» - рассказала счастливый жених.

Свадьба влюбленных состоится в следующем году. Главный вопрос -кто же будет ведущим на свадьбе у ведущего свадеб? Как рассказал нам Виталий, они рассматривают многих ведущих, в том числе и московских.