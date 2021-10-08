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ДОГАДАЕТЕСЬ? ⟩ Самые богатые телеведущие России

Телевидение. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Доход некоторых российских ведущих достигает 400 миллионов рублей в год, то есть до 4,5 миллионов евро. Кто из звезд телевидения зарабатывает больше всех — в материале «Рамблера».

Иван Ургант

Иван Ургант ФОТО: Stanislav Krasilnikov/TASS

В 2013 году телеведущий в интервью изданию «Собака.ру» сказал, что нельзя делать программы, от которых устали зрители: «Ровно в тот момент, когда поймем, что все устали, мы это шоу закроем. И не просто закроем, а похороним, сожжем и пепел зароем в баночке из-под зеленого горошка на окраине Петербурга».

Однако его шоу «Вечерний Ургант» до сих пор пользуется популярностью, а сам телеведущий — один из самых популярных и высокооплачиваемых в России. Согласно данным журнала Forbes, доход Ивана Урганта за период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года составил 5,6 миллиона долларов, а в рейтинге самых успешных звезд он занял 13 место.

Ксения Собчак

Ксения Собчак ФОТО: Artyom Geodakyan

Годовой доход Ксении Собчак — 4,7 миллиона долларов. Большую часть денег телеведущая зарабатывает на рекламе в Instagram и на YouTube. У нее свой канал #ОсторожноСобчак с миллионами просмотров на интервью и Telegram-канал «Кровавая барыня».

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев

PBK

Ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев тоже входит в список самых высокооплачиваемых звезд в России. Его годовой доход, по информации издания, составляет 3,5 миллиона долларов. 54-летний Нагиев регулярно подогревает свою популярность фотографиями оголенного торса. А недавно телеведущего упрекнули в унижении участников «Голоса 60+». На то обратила внимание певица Лайма Вайкуле: «Вообще очень грустная эта вся история. Приходят люди, Дима их унижает как может: «Можете ли вы еще дойти? Можете ли вы встать? Можете ли вы лечь? Можете ли вы? Ну и так далее». Про лечь я добавила от себя».

Максим Галкин

Максим Галкин ФОТО: Instagram

Сейчас Максим Галкин ведет на телевидении программы «Сегодня вечером» и «Лучше всех». Кроме того, он ведущий в шоу «Музыкалити» на YouTube, в котором молодые и старые звезды оценивают современную музыку. Годовой доход Максима Галкина оценивается в три миллиона долларов.


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