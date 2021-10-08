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Стало известно, где пройдет «Евровидение» в 2022 году

"Евровидение". Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

«Евровидение-2022» пройдет в итальянском Турине, пишет Пятый канал.

На проведение престижного песенного конкурса претендовали пять итальянских городов.

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2022 году состоится в Италии — масштабное мероприятие примет город Турин. Об этом сообщило агентство АНСА.

Ожидается, что руководители Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации «РАИ» официально объявят о месте проведения «Евровидения» в скором времени.

Кроме Турина, на проведение престижного песенного конкурса претендовали четыре итальянских города: Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

Италия стала местом проведения «Евровидения», поскольку на прошедшем в мае конкурсе победила группа Maneskin. Для Италии это третья победа в престижно конкурсе и первая с 1990 года.

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