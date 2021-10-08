ГАЛЕРЕЯ ⟩ На полуночной презентации в Эстонии представили новенькие iPhone 13

Даниэль Леви Вийналасс и Райнер Олбри представили новейшие телефоны Apple iPhone 13-й серии вчера, 7 октября, в 23:00 посредством прямой трансляции на канале iDeal Eesti в Facebook.

Во время трансляции можно было послушать хорошую музыку в исполнении Даниэля Леви Вийналасс, сопереживать ученым исследовательского шоу KVARK, а в полночь своими глазами увидеть новейшие телефоны Apple. У всех также была прекрасная возможность проверить свои знания об Apple и принять участие в розыгрыше призов, в котором разыгрывались три Apple AirTags.

На мероприятии были блогеры, которые пришли посмотреть на новенькие смартфоны своими глазами. Среди присутствующих можно было заметить, например, Лийну Ариадне Педаник и Мартти Халлика.

Долгожданная официальная дата запуска iPhone 13 - 8 октября, и с этого дня новые телефоны можно будет увидеть во всех салонах iDeal. Предварительный заказ открыт как в интернет-магазине iDeal, так и в самих салонах.