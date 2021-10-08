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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На полуночной презентации в Эстонии представили новенькие iPhone 13

В ночь на пятницу были представлены новейшие смартфоны Apple iPhone 13-й серии. Ведущими мероприятия, которое проходило в салоне iDeal в торговом центре Ülemiste в Таллинне, стали Даниэль Леви Вийналасс и Райнер Олбри, более известный как Metsakutsu.

Даниэль Леви Вийналасс и Райнер Олбри представили новейшие телефоны Apple iPhone 13-й серии вчера, 7 октября, в 23:00 посредством прямой трансляции на канале iDeal Eesti в Facebook.

Во время трансляции можно было послушать хорошую музыку в исполнении Даниэля Леви Вийналасс, сопереживать ученым исследовательского шоу KVARK, а в полночь своими глазами увидеть новейшие телефоны Apple. У всех также была прекрасная возможность проверить свои знания об Apple и принять участие в розыгрыше призов, в котором разыгрывались три Apple AirTags.

На мероприятии были блогеры, которые пришли посмотреть на новенькие смартфоны своими глазами. Среди присутствующих можно было заметить, например, Лийну Ариадне Педаник и Мартти Халлика.

Долгожданная официальная дата запуска iPhone 13 - 8 октября, и с этого дня новые телефоны можно будет увидеть во всех салонах iDeal. Предварительный заказ открыт как в интернет-магазине iDeal, так и в самих салонах.

В прямом эфире Вийналасс и Олбри представили все четыре модели iPhone 13-й серии: iPhone 13 Pro Max с экраном 6,7 дюйма, iPhone 13 Pro и iPhone 13 с экраном 6,1 дюйма, а также iPhone 13 Mini с экраном диагональю 5,4-дюйма.

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