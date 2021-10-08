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Сегодня самый опасный день года: какие сферы жизни окажутся под ударом 9 октября и как защититься

Опасность. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

9 октября — самый опасный день всего месяца. Астрологи рассказали dailyhoro.ru, почему именно его стоит считать таким неблагоприятным, и как вы сможете себя защитить от проблем и неурядиц.

Помимо 9 числа в октябре есть еще как минимум четыре других опасных дня, из которых два уже прошли, а два еще предстоит пережить. Этой субботой заканчивается трехдневный опасный период. Уже в воскресенье наступит спокойный и размеренный день, а в понедельник нас ожидает избавление Сатурна от ретроградности.

Почему опасен день 9 октября 2021 года

Первое важное и неблагоприятное событие — внутреннее соединение Солнца и Меркурия. Маленькая планета окажется перед нашим светилом, так что нас ждет двойная опасность.

Второе важное и негативное событие этого дня — соединение Марса и Меркурия. Это значит, что эти две планеты встанут также по одну сторону от нашей планеты. Таким образом, образуется тройной аспект — соединение Марса, Солнца и Меркурия. Еще один неприятный факт — все эти три объекта относятся в той или иной степени к стихии Огня. Меркурий в основном излучает энергию Земли и Воздуха, но и Огонь в нем присутствует. В любом случае, силы Солнца и Марса хватит, чтобы нарушить любые планы.

Какие сферы жизни окажутся под ударом

В первую очередь это сфера здоровья. Самый важный объект в этой троице — Солнце. Оно отвечает за эмоции людей, их настроение. Плохое настроение и чрезмерный негатив в этот день могут спровоцировать рост проблем с самочувствием. Астрологи считают, что метеочувствительные люди почувствуют недомогание и утрату сил. Чтобы все было в порядке, необходимо успокоиться, взять себя в руки и помнить о том, что события этого дня не особенно сильно отличаются от обычных. Вся проблема в нас самих — обозленных, уставших, скованных. Катализатором проблем с настроением и здоровьем будет Марс, из-за которого 9 числа ожидается всплеск агрессии и жестокости.

Вторая проблема касается сферы финансов. Астрологи настоятельно рекомендуют не делать 9 октября двух вещей — совершать дорогостоящие покупки и отправляться в командировки. Разумеется, мы не всегда можем делать выбор. Если вам срочно придется отправиться в поездку или купить что-то очень дорогое, не упускайте возможности посоветоваться с близкими людьми, как следует подготовиться.

Любовную сферу преграды тоже вряд ли обойдут стороной. Тут основную неблагоприятную роль сыграет Меркурий, который отвечает за общение и поиски точек соприкосновения между людьми. Под воздействием Солнца и Марса эта маленькая планета станет излучать много отрицательной энергии. 9 октября не исключены перепалки, ссоры, конфликты в семье и на работе. Люди станут замкнутыми, начнут совершать необдуманные поступки, разрушая отношения и ставя в них точку. В этот день лучше побыть в уединении. Это поможет решить подобные проблемы, не допустив их появления.


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