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Галерея: смотрите, что сейчас творится в здании Постимеэс!

Сегодня в Постимеэс проходит вечеринка в чеcть открытия нового телевизионного сезона и создания новых передач. На праздник пришли телезвезды и авторы передач.

Перед гостями выступят 2 Quick Start! Смотрите фото того, что сейчас происходит на празднике!

Кстати, теперь на канале Duo7 будут выходить c понедельника по пятницу новости от Постимеэс на русском языке.

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