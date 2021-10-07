Галерея: смотрите, что сейчас творится в здании Постимеэс!
Сегодня в Постимеэс проходит вечеринка в чеcть открытия нового телевизионного сезона и создания новых передач. На праздник пришли телезвезды и авторы передач.
Сегодня в Постимеэс проходит вечеринка в чеcть открытия нового телевизионного сезона и создания новых передач. На праздник пришли телезвезды и авторы передач.
Перед гостями выступят 2 Quick Start! Смотрите фото того, что сейчас происходит на празднике!
Кстати, теперь на канале Duo7 будут выходить c понедельника по пятницу новости от Постимеэс на русском языке.