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ЛОВИТЕ МОМЕНТ! ⟩ Самые зрелищные места Эстонии, где можно насладиться красками осени

Осень в Эстонии. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Осень - прекрасное время, чтобы наслаждаться природой. А именно, осенние краски делают природу особенно красивой. На самом деле есть много мест в Эстонии, которые наиболее красивы для посещения осенью, нежели в летнее время года. Мы выбрали 5 лучших мест по всей Эстонии, которые обязательно стоит посетить этой осенью. Одевайтесь тепло и отправляйтесь в путь на поезде, автобусе или на машине! 

Кренгольмская мануфактура и Нарва

Лучшее время для посещения комплекса крупного прядильно-ткацкого производства на острове Кренгольм - это осень. Во-первых, в межсезонье людей в разы меньше, а во-вторых, мощные кирпичные постройки, поднимающиеся на десятки метров, особенно завораживающе смотрятся на фоне разноцветных листьев в солнечный осенний день.

Помимо Кренгольма, в Нарве есть много других мест, которые стоит посетить. Обязательно прогуляйтесь около Нарвского замка, полюбуйтесь красивым видом на реку Нарову и Ивангород, и посетите аутентичное нарвское кафе или бар. Если вы соскучились по морю, то в 14 км от Нарвы находится прекрасный пляж Нарва-Йыэсуу.

Город-призрак Вийвиконна и болото Пухату

Вийвиконна - это еще одно фантастическое место в Ида-Вирумаа. Пожалуй, это самый известный город-призрак в Эстонии. Люди давно покинули бывший шахтерский городок, но на улицах города остались дома. Посещение Вийвиконна дает хорошее представление о том, что происходит, когда люди покидают некогда густонаселенное место. Приятно наблюдать, как городская среда и природа сосуществуют без вмешательства человека.

Если у вас есть больше времени, чтобы побродить по окрестностям, то недалеко от Вийвиконна находится чудесное болото Пухату. Это одно из последних сохранившихся переходных болот в Эстонии, особенность которого состоит в том, что на его территории расположено несколько десятков болот. В Пухату вы найдете красивый первозданный лес Поруни и увидите редкие охраняемые природой растения, которые практически не встречаются в других местах.

Замок Унгру и Хаапсалу

Чтобы отвлечься от повседневной жизни и испытать что-то новое, нет ничего приятнее, чем открыть для себя сказочный замок или усадьбу. Сто лет назад в Эстонии было более 1200 усадеб. Усадьба Унгру, более известная как замок у дороги Хаапсалу-Рохукюла в Ляэнемаа, была основана в 1523 году. Замок отличается сложной генеральной планировкой и многочисленными объемными срезами в стиле барокко.

До замка Унгру легко добраться, и он предлагает прекрасную возможность сделать сказочные фотографии. После прогулки по замку отправляйтесь в Хаапсалу, который находится всего в 6 км от него. Там вас ждут аппетитные пиццы в Kärmes Rabbit и вкусные пирожные в кафе Müüriääre!

Река Ахья и Таэваскоя

В Южной Эстонии по возможности обязательно стоит отправиться в поход в ландшафтный заповедник первозданной долины реки Ахья. Походная тропа Таэваскодаде протяженностью 3 км пролегает через живописные места, пейзажи, сохранившиеся с древних времен, родниковые пещеры, культовые камни и живописные мосты. Если вы хотите особых ощущений, то отправляйтесь в поход на каноэ.

Река Ахья, расположенная в природоохранной зоне первозданной долины, является одной из самых известных и красивых точек для гребли на каноэ в Эстонии. Обнажения песчаника, водопады, разливы и пещеры делают путешествие на каноэ поистине захватывающим. На разных маршрутах каждый найдет тот, который соответствует его желаниям и способностям. Вы можете выбрать от 2-х часового похода до 3-х дневного похода.

Ветряная мельница Пуравику и Рапла

Попасть в кузницу ветряной мельницы Пуравику в Рапламаа, село Валту - это целое приключение. Шестиэтажная известняковая мельница в голландском стиле была построена в 1815 году. В комнатах мельницы вы можете увидеть работу кузнецов. Кроме того, вы сможете сами попробовать свои силы в этом деле. А с высоты мельницы открывается чудесный вид на окружающую природу.

После посещения ветряной мельницы подтвердите зайдите в Arturi Trahter, а если вы хотите задержаться в Raplamaa подольше, то близлежащие туристические фермы Kalev и Luhtre предлагают комфортное место для проживания. Местные сувениры предлагает легендарный магазин ремесленных изделий Süstik в центре Рапла.


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