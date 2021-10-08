Гороскоп на 8 октября для всех знаков Зодиака

Овен

Сегодня ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Они снимут создавшееся напряжение в семье, переведут его в безопасное русло. Сильные эмоции или постороннее влияние могут полностью овладеть вами. Однако не рекомендуется идти к своей цели в слепом порыве. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется осторожность и рассудительность. Хорошо начинать путешествия, принимать водные процедуры, заниматься спортом.

Телец

Все дела будут даваться легко, денежные проблемы на время отступят. Возможна встреча с деловым человеком, который сделает выгодное предложение. Вы способны расположить к себе кого угодно. Любые дела будут удаваться с первого раза. Вы на высоте, вы все можете, все вам под силу. Велика вероятность получения вознаграждения.

Близнецы

Рекомендуется трезвая оценка действительности. Вероятно, вы потеряете часть капитала или не получите тех денег, на которые рассчитывали. Звезды советуют держать эмоции под контролем – неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям. Обратите внимание на свое здоровье или здоровье близких. Если есть возможность, проведите сегодняшний день на природе.

Рак

Общение и контакты несут обманчивые надежды и разочарования в партнерах. Вероятны проблемы с друзьями или неприятное известие, которое испортит настроение. Возможны нервные срывы. Эмоциональная нестабильность не будет способствовать взаимопониманию у влюбленных. Умейте справляться со своими эмоциями и критично относиться к своим недостаткам.

Лев

Недостаток энергии может оказаться разрушительным для Львов. Вероятны проявления несдержанности, категоричности в высказываниях, конфликты с окружающими. Звезды советуют вам обратить внимание на состояние своего здоровья и здоровья своих близких. Исключите физические нагрузки, рискованные предприятия, работу с электроприборами – велика вероятность травмы.

Дева

День пробуждения внутренних духовных сил, начала новых дел, завершения работы, ремонта или благоустройства квартиры. Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий, активного отдыха. Прислушивайтесь к советам друзей. Их суждения будут верными, своевременными и точными.

Весы

Расположение планет не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Кроме того, возможны проблемы с жилищем или имуществом: ограбления, кражи, в лучшем случае – появление нежеланных гостей. Вероятно великое множество критических ситуаций. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на замечания в свой адрес.

Скорпион

Вероятны стычки с внешним окружением, например с коллегами по работе или соседями по дому. Как никогда ранее, вам нужно проявить терпение и выдержку. Ни в коем случае сами не делайте в этот день никаких крупных капиталовложений или покупок – неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям. Сегодня у пожилых людей могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, поэтому стоит обратиться к специалисту.

Стрелец

По возможности исключите всякое общение. Несущественные детали, мелкие недоразумения могут сбить вас с главных, приоритетных направлений деятельности. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком. Возможно ухудшение самочувствия.

Козерог

Перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску, поэтому во всех делах обращайтесь к здравому смыслу и практическому подходу к действительности. Но постарайтесь избавиться от предвзятых взглядов.

Водолей

Благоприятный период для расширения круга общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Не исключено, что ваша коммуникабельность окажет влияние на будущую финансовую прибыль. Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий, напряженной физической работы. Во второй половине дня возможно отравление или расстройство здоровья.

Рыбы