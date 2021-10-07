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НЕКРАСИВАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Знаменитый на весь мир дом моды украл идею у эстонского дизайнера

Знаменитый дом моды украл идею у эстонского дизайнера — некрасивая история. ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist/Reet Aus

Испанский дом моды решил добавить в свою весеннюю коллекцию самое известное изделие эстонского дизайнера Реэт Аус. Однако команда Аус весьма остроумно отреагировала на кражу творческой идеи. 

Мы совсем недавно писали о том, что китайский интернет-магазин украл дизайн эстонского бренда молодежной моды. Сейчас ситуация зашла еще дальше, потому что эстонский дизайн был нагло скопирован испанским Домом моды Balenciaga.

Модельер Реет Аус разместила фотографию в Instagram с рубашкой весенне-летней коллекции Balenciaga, напоминающую один в один самый известный продукт ее собственного творчества и производства - рубашку со стрелкой.

«Заинтересованы в новой коллекции Balenciaga SS22? У нас вы можете получить оригинальную рубашку», - пишет Аус. Она отмечает, что ее футболка Up-shirt изготовлена ​​из переработанного материала, экологически безопасного и не завышена по цене, со ссылкой на непомерно высокие цены Дома Balenciaga. Экологически чистый выбор Ауси вовсе не удивителен, потому что как руководитель лаборатории экологичного дизайна Эстонской Академии художеств она уважает повторное использование материалов и экологичность.

Дом Баленсиага также облачил в одежду семейку Симпсонов при презентации своей коллекции. Копия "честного" дизайна оказалась на плечах Барта Симпсона. «Я уверен, что Барт выбрал бы нашу рубашку», - с иронией говорит Реэт Аус в конце сообщения.

Дизайн Реэт Аус:

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