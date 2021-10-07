Видео ⟩ «Можно понять и простить»: Анжелика Варум о браке, изменах Агутина и смене репертуара

Анжелика Варум признается, что так и не привыкла к псевдониму. В реальной жизни ее зовут Мария (Маша). Сценический псевдоним и образ исполнительницы создал ее отец Юрий Варум, который был автором многочисленным песен из репертуара дочери. Часть из них стали бессмертными хитами и музыкой, которая отражает эпоху 90-х: «Городок», «Осенний джаз», «Художник, что рисует дождь», «Ля-ля-фа» и многие другие, пишет RUS.TVNET.lv.

В интервью Ирине Шихман Варум подчеркнула, что лирическую программу надо было разбавлять быстрыми и динамичными песнями, а потому отец сочинял для нее такие «сатирические и юмористические» вещи, которые ей не нравились. Она ощутила множества негатива в свой адрес, а потому даже не любит их вспоминать. В какой-то момент Анжелика взбунтовалась. Она решила, что с нее хватит. Тогда в ее репертуаре появились такие треки, как «Пожар».

Видео: Анжелика Варум - «Пожар»

«Душевного посыла не было. Я стала приносить каких-то молодых исполнителей, а папа ругался, что это не музыка... Он не мог это понять как музыкант, а я не могла больше работать в этом жанре. Мне было ужасно скучно. Я стала шаманом на сцене, перестала быть музыкантом. Выходила на сцену и знала - вот сейчас подниму руку, скажу публике встать. И все встанут... Я стала понимать, что это имитация. Мне от этого стало тоскливо и страшно. Я превращалась в пародию на саму себя, а мне нужно было что-то, что идет из сердца. И в этот момент появляется Ленька - абсолютно живой человек, музыкантище! Единственный человек, которого папа признал как музыканта», - вспоминает Варум.

Она подчеркнула, что они с Агутиным спасали друг друга. У Леонида тоже был момент, когда он боялся, что перестанет писать. После появилась дуэтная история. Папа Анжелики успокоился и с появлением Агутина перестал писать для дочери музыку.

Видео: Анжелика Варум и Леонид Агутин - «Королева»

Конечно, за годы жизни вместе их отношения с мужем изменились:

«Когда вы проживете с человеком 10-15 лет, то почувствуете, что ваше личное отношение к любимому меняется. То есть те моменты, которые были в приоритете раньше - тоже меняются. И дальше встает вопрос лишь о том, сможете ли вы жить в новой реальности или нет. Каждый должен пройти свой путь. Советы тут не работают», - цитирует супругу Леонида Агутина «Комсомольская правда».

Варум считает, что измены - как цунами, обижаться на них нелепо. Артистка со временем пересмотрела жизненные приоритеты и в итоге простила мужу интрижки на стороне.

«Измены, в которых признавался Агутин, я не хочу вычеркнуть из нашей жизни. Я с ними росла... Обижаться на цунами - это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор», - отметила 52-летняя вокалистка в эфире.

Анжелика подчеркнула, что она приросла к мужу и ей тяжело переносить даже недолгую разлуку с ним. По ее словам, она осталась верна мужу, о чем совсем не жалеет. Сейчас в семье полное взаимопонимание, а старые обиды они стараются не вспоминать.

Напомним, сам Леонид Агутин сейчас с содроганием вспоминает историю 2011 года в Юрмале, когда он в состоянии алкогольного опьянения ушел с незнакомкой. Артиста не смутило, что рядом были свидетели, журналисты и супруга.

Видео: Интервью с Анжеликой Варум



