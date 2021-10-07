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Как Владимир Путин отметит свой день рождения

Владимир Путин. ФОТО: Sergei Savostyanov

Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими, рассказал во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «ТАСС».

«Насколько мне известно, у него (Путина) есть рабочие планы в этот день, несмотря на день рождения», - сказал представитель Кремля. Песков добавил, что президент «частенько проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник».

«Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего», - отметил пресс-секретарь. Он пояснил, что у главы государства «сейчас уже нет такой особой самоизоляции», на которую он уходил в середине сентября из-за случаев коронавируса в его близком окружении.

7 октября Путину исполнится 69 лет.

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