Как Владимир Путин отметит свой день рождения

«Насколько мне известно, у него (Путина) есть рабочие планы в этот день, несмотря на день рождения», - сказал представитель Кремля. Песков добавил, что президент «частенько проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник».

«Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего», - отметил пресс-секретарь. Он пояснил, что у главы государства «сейчас уже нет такой особой самоизоляции», на которую он уходил в середине сентября из-за случаев коронавируса в его близком окружении.