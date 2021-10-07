Гороскоп на 7 октября для всех знаков Зодиака

Овен

Возможна поддержка Высших сил, коллег, друзей, родственников. Улучшатся супружеские отношения. Появится возможность проявления способностей, таланта, осуществления задуманного. Сны могут быть пророческими.

Телец

День обещает быть ярким и запоминающимся. Вы ощутите легкость и непринужденность. Дома воцарится полное взаимопонимание. Используйте любую возможность для путешествий, поездок и прогулок. Появится возможность переосмыслить прошлое и построить удачные планы на будущее.

Близнецы

Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного тонуса. Не стоит начинать новые дела, подписывать документы, быстро ездить. Возможны всякого рода ошибки и недоразумения. Любовные разочарования будут переноситься с трудом. Если вы нуждаетесь в помощи и поддержке, то обратитесь к близким родственникам и старым друзьям.

Рак

Благоприятный день для семейных отношений, любовных приключений, заключения брака. Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Звезды советуют взвесить свои возможности и не предъявлять партнерам повышенных требований. Гармония в общении с близким человеком, доверие и благожелательность благоприятно скажутся на вашем душевном комфорте.

Лев

Сегодня нужно подвести черту под старыми планами, делами и контактами. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родные могут дать ценный совет. Есть вероятность события или новости, которые благотворно повлияют на ваши дела. Новый контракт, подписанный вами, возможно, будет удачным.

Дева

Расположение звезд не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Не исключены конфликты в семейных отношениях или в общении с партнером. Ложные обещания или неосмотрительные поступки приведут к слезам и обидам. Возможна небольшая материальная поддержка или ценный совет со стороны малознакомых людей.

Весы

Благоприятный период для длительных поездок, путешествий, новых увлечений, общения. Звезды советуют прислушиваться к мнению окружающих, не навязывать своих мыслей, исключить агрессивность и недоброжелательство. Вероятно, неожиданные знакомства или возобновление старых связей откроют возможности для поиска новых источников заработка. Не исключено, что ваша коммуникабельность окажет влияние на будущую финансовую прибыль.

Скорпион

Если сегодня вам предложат крупный контракт – соглашайтесь, даже если решение затянется, оно будет для вас весьма выгодным. Но учтите, что сейчас залог ваших успехов – ваше близкое и дальнее окружение. Нестандартный подход к любому делу приведет к высоким результатам. Успехи в личной жизни весьма сомнительны. Друзья принесут вам удачу.

Стрелец

Нерешенные проблемы в отношениях с партнерами или близким человеком потребуют времени и сил. День неблагоприятный для активных действий и дел, требующих финансовых вложений. Существует вероятность некоторого ухудшения здоровья. Разберитесь с прежними делами и наметьте перспективы на будущее. Полезны прогулки на свежем воздухе, увлекательные поездки и развлечения.

Козерог

Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни или в сфере профессиональной деятельности. Не упустите свой шанс. Здравый смысл и точный расчет могут уберечь вас от серьезных ошибок. Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом. Поменьше эмоций, побольше осторожности – вот девиз этого дня.

Водолей

Жизненный потенциал на высоком уровне, однако из-за противоречивых тенденций дня успех в любой момент может обернуться поражением. Звезды не советуют начинать сегодня серьезные деловые переговоры или строить стратегические планы – не исключено, что вам придется решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план дела и бизнес. Вероятно некоторое улучшение финансового положения: выигрыш, удачная покупка или возвращение старого долга.

Рыбы