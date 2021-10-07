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Астролог назвала 10 вещей, которые обязательно нужно успеть сделать до 5 ноября

ФОТО: Shutterstock

Венера переходит в знак Стрельца и пробудет там три недели. За это время планета предлагает нам массу возможностей улучшить свою жизнь и окружающих нас людей, пишет Пятый канал.

Венера переходит в знак Стрельца – знак свободный, авантюрный, жизнерадостный и оптимистичный. Венера – это та планета, которая отвечает за то, что нам нравится. За нашу красоту, здоровье и покупки. Венера пробудет в знаке примерно три недели. Какие перемены произойдут в этот период и что нужно сделать для того, чтобы улучшить свою жизнь, рассказала астролог Алена Никольская.

1 совет. Необходимо быть открытым всему миру.

Нужно не запираться в своем маленьком мире, а идти навстречу всему, что нас окружает. И когда вы потянись к миру – он ответит вам тем же.

2 совет. Нужно смотреть шире на ситуацию и быть свободнее.

Не замыкайтесь в собственных суждениях, смотрите на жизни и ситуации, окружающие вас, шире, чем вы делали до этого. Это поможет вам разглядеть новые возможности, новые пути к решению проблем, а может даже и сулит новые знакомства.

3 совет. Дайте возможность человеку погулять на длинном поводке.

«Если вы этого не сделаете, то он все равно будет гулять только это может привести к большим проблемам, поэтому просто проконтролируйте ситуацию и возглавьте то, что он не сможет изменить», – посоветовала Алена Никольская.

Помочь сможет совместное путешествие. Отправляйтесь в поездку со своим любимым человеком и проведите вместе время. Это сблизит вас и улучшит взаимопонимание. Ведь люди познаются не только в беде, но и в радости.

4 совет. Сделайте то, чего никогда не делали.

Стрелец любит все новое. Поэтому откройте для себя грани, о которых вы всегда мечтали, но у вас никогда не доходили до них руки. Венера позволит сделать ваши давние задумки реальностью.

5 совет. Будьте аккуратны с тратами.

«Нептун – это планета, которая отвечает за Стрельца. Которая дает возможности спустить деньги на ветер. Поэтому нам захочется транжирить свои финансы», – отметила Алена Никольская.

Астролог рекомендует тратить деньги, только если вы хорошо подумали о том, куда собираетесь вкладываться и нужно ли вам это вообще.

6 совет. Обратите внимание на свое образование.

Стрелец – это тот знак, которому легко дается образование, причем, образование высшее. Подумайте, чему и каким навыкам можно научиться, что может вам принести больше денег.

«Стрелец – это тот знак, который признает только серьезные, большие деньги. Обычные полумеры ему не интересны», – подмечает специалист.

7 совет. Используйте шанс познакомиться с новым человеком в поездке или путешествиях.

Если вы в поиске спутника жизни, то отправляйтесь в путешествие. Вы сможете познакомиться там с новым человеком, там будет ждать ваша судьба. Не стоит долго думать. Пора собирать вещи!

8 совет. Принимайте помощь от других людей.

Стрелец – это знак, который нужен вам именно сейчас. Подумайте, в какой области вам нужна поддержка. Чтобы тот человек, который нужен, появился в вашей жизни.

«Юпитер – это планета таких благодетелей и меценатов», – сказала Алена Никольская

9 совет. Делайте то, что является вызовом для вас.

Чего-то раньше боялись? Стоит бежать к этому со всех ног, как бык на красную тряпку. Этот период вам сулит успех в самых разных и страшных начинаниях. Сейчас наступила лучшая возможность преодолеть себя и вырасти над собой.

«Стрелец – это безусловный рост», – утверждает астролог.

10 совет. Контролируйте свое питание.

Венера в Стрельце сулит нам обильный аппетит и, как следствие, боли в животе из-за избыточного употребления еды. Поэтому стоит ограничивать себя, а когда обнаруживаете себя за сытым столом, то думайте – точно ли вы хотите все доесть.

«Юпитер отдает всегда много и обильно, а Венера всегда любит покушать. Поэтому, когда Венера в Стрельце, мы всегда передаем», – подытожила астролог.


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