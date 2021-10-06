СКАНДАЛ! ⟩ Гузеева обматерила известную актрису прямо во время съемок

Первый канал опубликовал на YouTube кадры не вышедшего на экраны выпуска шоу «Давай поженимся», где Лариса Гузеева пришла в гнев из-за поведения «невесты» Ирины Чесноковой. Звезда «Однажды в России» и «Бара в большом городе», судя по всему, не собиралась тратить слишком много своего личного времени на передачу Первого канала. Поэтому она, по ее словам, сразу предупредила о своем сжатом графике редактора шоу «Давай поженимся».

«У меня просто есть маленький момент: мне через семь минут надо будет убежать. У меня спектакль, правда, предупреждали», — заявила Ирина.

Слова Чесноковой заметно обескуражили Ларису Гузееву. Она немедленно вспылила. Более того, ведущая не смогла удержаться от нецензурной лексики из-за сложившийся ситуации. «Я сейчас не оглохла по поводу семи минут? То есть, эта передача пойдет в корзину?! Я, что, вам здесь петрушка, что ли? Я не петрушка! Я не готова жертвовать зарплатой. Может, без сюрпризов тогда?» — разбушевалась Лариса Андреевна.

Ведущая прямо высказала Чесноковой свои претензии. Гузеева напомнила гостье, что та сама работает на телевидении и прекрасно знает, как должна строиться работа. Сябитова хоть и молчала, но было видно, что и она не в восторге от поведения Ирины. «Ира, вы телевизионный человек. Если вы телевизионный человек, конечно, вы должны понимать, что если у вас семь минут, то этой съемки не должно было состояться. Это настолько не хорошо, что даже названия этому проступку нет», — принялась отчитывать коллегу Гузеева.

Надо сказать, что Чеснокова пыталась оправдаться за сложившуюся ситуацию. Она напомнила, что якобы предупреждала редакторов о своем плотном расписании, причем за несколько недель до съемок выпуска программы «Давай поженимся». Правда, Роза Сябитова тут же заявила, что их гостья врет. Впрочем, Гузеева все равно отмахнулась от попыток Ирины оправдаться за испорченные съемки. «Я себе ни разу такого не позволяла в жизни, нигде! Я приезжала на другие программы и ждала часами. Все понимают все», — заявила вышедшая из себя телеведущая.



