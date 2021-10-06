ОБМАН? ⟩ Роман разочарован в Osturalli: «Это была не ошибка, а намеренное действие!»

На этой неделе в Каубамая проходит распродажа, на которую Роман, приехавший из Раквере, отправился на охоту за товарами по дешевым ценам.

«Я в курсе и понимаю, что для таких кампаний, как распродажи и так называемые "сумасшедшие дни", специально вводятся дешевые товары, но нет скидки на обычный ассортимент, который продается, или же, если проводится такая кампания, то наклеиваются новые, более дорогие этикетки на продукты по нормальной цене и указываются скидки, и так образуется стартовая цена », - со знанием дела поведал покупатель.

«Глупые покупатели счастливы, потому что получили некую ​​скидку, а хитрые продавцы счастливы, потому что им не пришлось продавать товары дешевле. Вроде бы все хорошо, но это явный обман, или у вас иное мнение? » - спросил он в Facebook.

По сути, это необъяснимое повышение цен?

Роману, гулявшему по универмагу, вдруг пришла в голову идея - купить новую куртку, шарф и шляпку, чтобы порадовать маму.

«Вернувшись домой, я решил снять ценники прежде, чем отнести вещи маме. Снял ценники. Однако под наклейкой, удаленной с этикетки шляпы, была обнаружена предыдущая цена, которая была испорчена, но все еще относительно легко читаема », - сказал Роман, который уверен, что стал жертвой дешевого мошенничества.

Судя по фотоснимку с ценника, кажется, что, если первоначальная цена шляпы была 29,95 евро, то во время кампании цена повышена на 10 евро, и составляет 39,99 евро. Роман считает, что это не ошибка, а чей-то осознанный поступок.

ФОТО: Erakogu

Доверием или обманным путем заработаны продавцом десять евро?

По словам обманутого Романа, он позвонил на информационную линию универмага, но никаких пояснений необъяснимого повышения цен не получил. «Было рекомендовано прийти в магазин с чеком, и если такое случилось, мне вернут 10 евро».

А Роман, между тем, уже ехал из столицы в Раквере, и он заявил, что ради этих 10 евро не поедет обратно в Таллинн. "Пусть останутся им эти деньги! Хотя, в данном случае это важная тема". Он полагает, что, несмотря на то, что универмаг выиграл за его счет 10 евро, но потерял доверие покупателей. «Что более ценно, доверие или заработанная мошенничеством десятка евро?»



А вот как ситуацию объясняет Kaubamaja

Май-Лийс Сиприя, менеджер по маркетингу и коммуникациям универмага, заявила, что сие не акция кампании, а обычный продукт. «Osturalli - это не классическая дисконтная кампания, а акция, в рамках которой мы предлагаем покупателям особый выбор товаров, которых обычно нет в нашем ассортименте», - уточнила она.

Сиприя объяснила, что сие не было мошенничеством, а цена 29,95 евро, указанная на ценнике, является рекомендованной ценой, указанной производителем. «Цена не обязательно предназначена для европейских рынков и может не соответствовать новой окончательной цене».