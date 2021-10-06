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ФОТО ⟩ Цены - сказка: узнайте первыми, что почем в латвийском Lidl

Немецкая сеть дисконтных магазинов Lidl 7 октября открывает 15 новых магазинов в Латвии. Можно ехать закупать дешевые продукты!

Наши коллеги из Латвии первыми побывали в магазине в Риге, чтобы узнать, что почем.

Итак, посмотрим на цены! Банка консервированного зеленого горошка объемом 425 мл стоит 0,29 евро. Килограмм бананов в Lidl - 39 центов, бройлера - 1,15 евро, свежих огурцов - 75 центов, помидоров - 49 центов. 400-граммовая упаковка сметаны вместо привычных 79 центов стоит на четверть дешевле, то есть 59 центов.

Будем покупать в Lidl, когда магазины этой немецкой сети откроются в Таллинне?


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