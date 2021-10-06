ФОТО ⟩ Цены - сказка: узнайте первыми, что почем продается в латвийском Lidl

Наши коллеги из Латвии уже первыми побывали в магазине в Риге, чтобы узнать, что почем.

Итак, посмотрим на цены! Банка консервированного зеленого горошка объемом 425 мл стоит 0,29 евро. Килограмм бананов в Lidl стоит 39 центов, бройлера - 1,15 евро, свежих огурцов - 75 центов, помидоров - 49 центов. 400-граммовая упаковка сметаны вместо привычных 0,79 евро стоит на четверть дешевле, или 0,59 евро.