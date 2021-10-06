КАК ВАМ ТАКОЕ? ⟩ Playboy впервые снял для обложки гея в корсете и на каблуках

23-летнего мужчину засняли в полный рост в вещах черного цвета. На нем — оголяющий грудь корсет, колготки со стрелками, а также туфли на высоких каблуках. Образ знаменитости дополнили ободок в виде заячьих ушей, бабочка с воротником, белые манжеты на запястьях и кафф со стразами.

Публикация набрала 120 тысяч лайков. Пользователи сети принялись обсуждать черно-белый кадр в комментариях. Одни выразили свое недовольство по поводу выбранного героя. «Вы издеваетесь?», «Какого черта?», «Покойся с миром, Playboy. Отписываюсь», «Почему мужчины так сильно хотят быть женщинами?», «Какой ужас. Это уже слишком», — негодовали они.

Другие юзеры, напротив, восхитились фотосессией. «Это самое сексуальное, что я видела за сегодня», «Обожаю его. Очень рада этой обложке!», «Это просто исторический день», «Фантастика!», «Это прекрасный шаг навстречу новой индустрии», «Я обычно не покупаю постеры, но эту обложку я бы поместила в рамку», — высказывались комментаторы.

Bretman Rock ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Бретман Рок — американский бьюти-блогер. На его страницу в Instagram подписаны почти 17,7 миллиона человек, а на профиль в TikTok — 13,1 миллиона человек (при этом его видео в соцсети в общей сложности набрали 270 миллионов лайков).

Как вы думаете, а наш Алексей Солтан хорошо бы смотрелся на обложке Playboy? Пишите комментарии.



