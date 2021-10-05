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Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с Covid-19

67-летний советский и российский актер театра и кино Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Гаркалина доставили в московскую больницу 2 октября. У артиста была диагностирована коронавирусная инфекция с поражением легких на 25–50 процентов. Кроме того, у него хронические проблемы с сердцем.

Дочь Валерия Борисовича рассказала СМИ, что у ее отца болезнь протекает не в тяжелой форме благодаря прививке, которую он сделал ранее. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Валерий Гаркалин известен по фильмам «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», а также по сериалам «Моя прекрасная няня», «Гуманоиды в Королеве» и другим.

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