ВИДЕО ⟩ В Сети появились фрагменты боя Милонова и Джигурды

Бой эпатажного артиста и парламентария организовывал промоушен «Наше Дело». Поединок прошел по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. К тому же борцы дрались не на боксерском ринге, а в октагоне.

«Я сразу сказал, что удивлен смелости Виталия Милонова, несмотря на то, что он моложе и тяжелее, но все понятно – он депутат, а я воин света по жизни, язычник, ведист», – сказал 60-летний актер.

Он подчеркнул, что все было по-настоящему. Джигурда пообещал, что Милонова не увезут на скорой помощи. По словам артиста, перед ним стояла задача «не убить ненароком депутата Государственной думы».

Фрагменты боя появилось в Telegram-канале «Mash на Мойке». На кадрах видно, что Джигурда превосходит своего противника по силе и наносит ему удары в корпус. Как сообщил источник, Милонов пожаловался на обман организаторов, поскольку не рассчитывал, что будет полноценный бой с подготовленным актером.

Никита Джигурда в середине сентября попробовал свои силы в бою по правилам смешанных единоборств. Поединок у него состоялся в Москве.



