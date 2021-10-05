Месяц процветания и семейного счастья: китайский гороскоп на октябрь 2021 года

Октябрь 2021 года будет месяцем процветания, благополучного завершения начатых дел, перехода на новый уровень в развитии – как личностном, так и профессиональном. Для многих это будет время продуктивной работы, вероятны повышение по службе, получение всевозможных грамот, дипломов и сертификатов, успеха и духовного роста. Что же ждет каждого представителя восточного гороскопа, рассказала астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

Бык

Родившимся в год Быка непременно повезет. Для вас этот месяц будет связан с прекрасным – многие события и даже просто ласковые слова ближних подарят приятные ощущения, не исключено даже, что вы встретите свою любовь или наладите до идиллической радости семейные отношения. Ничто не омрачит вам этот октябрь.

Тигр

Для Тигров этот месяц ознаменован необходимостью проявить твердость и отказаться от отягощающих жизнь вещей. Прекрасный месяц, чтобы бороться с вредными привычками, избавляться от ненужных связей и прекращать нерезультативную работу. Также это месяц концентрации на чем-то одном, возможно, каком-то интеллектуальном процессе.

Кролик

Кроликов ждет шикарный месяц получения прибыли. Наконец-то вы будете горды собой, наконец-то оглянетесь и увидите, насколько прекрасно то, что вас окружает – и все это сделали вы! Не скупитесь на похвалу для себя, вы ее действительно заслужили! Октябрьские везунчики, особенно женщины, будут прекрасно выглядеть в этом месяце, и все им будет по плечу.

Дракон

Для Драконов это месяц налаживания личных взаимоотношений, деловых контактов, партнерских связей. Возможна влюбленность, если вы одиноки, или даже предложение руки и сердца от избранника. Вполне вероятно, что некоторые Драконы вступят в брак именно в октябре. Других представителей знака ждет поступление на новую работу, подписание важных документов, контрактов, оформление выгодных сделок.

Змея

Рожденным в год Змеи второй осенний месяц несет трудности. Будьте осторожны, ваши планы будут рушиться под влиянием неожиданных обстоятельств, из-за других людей, партнеров. Едва ли вы, как бы ни старались, сможете справиться со всеми препонами судьбы. Что-то старое, изжившее себя уйдет из вашей жизни — не стоит сожалеть и цепляться за прошлое, отпустите с миром. Разбитую кружку не склеить, лучше купить новую.

Лошадь

У представителей этого знака прекрасный месяц – период активности, новых начинаний, движения вперед, вдохновения и творческого огонька. Вам захочется начать новый бизнес, запустить собственный проект, реализовать идею. Лошадям выпала карта энергетического подъема. Не бойтесь открытий, смело действуйте, займитесь спортом – самое время.

Коза