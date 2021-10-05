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НАЛЕТАЙ, НАРОД! ⟩ В супермаркете Prisma за копейки продаются макароны от известных мировых дизайнеров

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana совместно с производителем пасты Pastificio Di Martino выпустил капсульную коллекцию пасты. Об этом сообщает lenta.ru  со ссылкой на телеканал Fox News.

Отмечается, что выпуск приурочен к новогодним и рождественским праздникам. Макароны будут продаваться в подарочном наборе, который включает в себя четыре упаковки пасты разной формы с логотипом компании, а также фирменный фартук. Набор стоимостью 110 долларов, поступит в продажу 15 ноября. Всего в магазины направят около пяти тысяч экземпляров, тысячу — в США.

Но в одной из таллиннских Prisma уже есть в продаже паста в упаковке от Dolce&Gabbana. Пока это не подарочные наборы, но, кажется, что и обычные станут в скором времени раритетом. Так что закупайтесь! Возможно, ярым поклонникам этого итальянского дома можно будет продавать такие эксклюзивные упаковки.


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