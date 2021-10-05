ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Почему Силы обороны Эстонии закапывают автомобильные шины под землей в Тапа?

Человек, обнаруживший закопанные автомобильные покрышки, сказал, что шины якобы были привезены в Тапа из Швеции. «Силы обороны, вероятно, где-нибудь здесь их похоронят».

Ханна Хейннурм, представитель Государственного инвестиционного центра обороны, подтвердила, что блоки покрышек действительно зарыты в Тапа, потому что из них строят дороги. «В других странах мира, таких как Финляндия, Швеция, Великобритания и США, эта технология используется уже почти 20 лет. Теперь, впервые в Эстонии, подобное решение используется при реконструкции дороги Ляпи-Оякюла, которая является подъездной дорогой к центральному полигону Сил обороны», - добавила она.

По словам Свена Силламяэ, преподавателя и дорожного инженера Таллиннской технологической высшей школы, внедрение шинных блоков в Эстонии решает проблему обращения с шинами и в то же время сохраняет невозобновляемые природные ресурсы (песок, гравий), которые в противном случае были бы использованы в дорожном строительстве.