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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Почему Силы обороны Эстонии закапывают автомобильные шины под землей в Тапа?

Гора покрышек в Тапа. ФОТО: Erakogu

«Инновация или серьезное нарушение закона?» - спросил читатель, обнаруживший в лесу в Тапа закопанные автомобильные покрышки и отправил в пятницу фото порталу Elu24. По словам представителя Государственного инвестиционного центра обороны Ханны Хейннурме, это инновационный проект в Эстонии.

Человек, обнаруживший закопанные автомобильные покрышки, сказал, что шины якобы были привезены в Тапа из Швеции. «Силы обороны, вероятно, где-нибудь здесь их похоронят».

Ханна Хейннурм, представитель Государственного инвестиционного центра обороны, подтвердила, что блоки покрышек действительно зарыты в Тапа, потому что из них строят дороги. «В других странах мира, таких как Финляндия, Швеция, Великобритания и США, эта технология используется уже почти 20 лет. Теперь, впервые в Эстонии, подобное решение используется при реконструкции дороги Ляпи-Оякюла, которая является подъездной дорогой к центральному полигону Сил обороны», - добавила она.

По словам Свена Силламяэ, преподавателя и дорожного инженера Таллиннской технологической высшей школы, внедрение шинных блоков в Эстонии решает проблему обращения с шинами и в то же время сохраняет невозобновляемые природные ресурсы (песок, гравий), которые в противном случае были бы использованы в дорожном строительстве.

ФОТО: Erakogu
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