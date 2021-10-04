ИНТИМНАЯ ПЕРЕПИСКА ⟩ «Поговори со мной»: Бузова умоляет бывшего жениха вернуться к ней

Похоже, в истории Ольги Бузовой и Давида Манукяна пока не поставлена окончательная точка. В Инстаграме блогер опубликовал переписку с певицей, которая умоляет бывшего жениха возобновить с ней общение. Давид обнародовал скриншот ее сообщения после того, как Бузова поделилась в Instagram фотографией еще одного своего бывшего бойфренда, с которым ей, по ее словам, удалось сохранить идеальные отношения. Похоже, это сильно задело Манукяна.

Много лет назад у Бузовой был роман с бизнесменом Тимофеем Майоровым. Пара рассталась, но сумела сохранить теплые отношения. Ольга и Тимофей до сих пор близко дружат.

«Мой идеальный бывший Тимофей. А кто-то говорил, что я не умею красиво расставаться. 15 лет уже дружим. И мама Надя до сих пор говорит, что я лучшая девушка, которая была у Тимы. Хельсинки, привет. В одну реку входят дважды?» – спросила Бузова у поклонников.

Слова Ольги про «не умею красиво расставаться» возымели неожиданный эффект. В сторис Instagram Дава опубликовал скриншот сообщения, которое Ольга отправила ему глубокой ночью. Певица просит его поговорить с ней. Также видны два пропущенных вызова от нее.

«Говорят, есть идеальные бывшие, только они почему-то не возвращаются обратно. Видимо, река мутная! Получается, если бывшая хочет к тебе вернуться, значит, ты не такой уж и плохой! Простите меня за это, но я за справедливость. Устал от незаслуженных обвинений и оскорблений в свой адрес», – сообщил Давид.

К слову, в его телефонной книге Бузова записана как «Бывшая – не брать». Переписка между бывшими женихом и невестой состоялась 1 августа.

ФОТО: Instagram

Давид Манукян и Ольга Бузова закрутили роман в 2019 году. А в январе этого года влюбленные со скандалом расстались: певица обвинила бойфренда в измене и рукоприкладстве. Манукян же настаивает на собственной версии развития событий. По его словам, он всегда очень нежно относился к Ольге и ни разу ее и пальцем не тронул.

О причинах их расставания Дава недавно рассказал в YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики». По словам блогера, он настолько влюбился в телеведущую, что сделал ей предложение уже на третий месяц их знакомства. Однако до загса пара в итоге так и не дошла. Артист вспомнил, как романтично он сделал Бузовой предложение. Давид подарил кольцо и попросил Ольгу выйти за него замуж во время поездки в Рим.

«Об этом никто не знает, но спустя три месяца наших отношений я сделал Оле предложение руки и сердца. Подобное было впервые в моей жизни, и я думал, что это раз и навсегда. Мои близкие знали об этом», – поведал Манукян.

Время шло, а Ольга не торопилась со свадьбой. Похоже, поющая телеведущая не отнеслась всерьез к предложению Манукяна. Он же, по его словам, сходил с ума от любви.

«Несколько месяцев просил Ольгу планировать свадьбу, но прошло время, и я понял, что это никому не нужно. Первые полгода у меня сносило башню от Оли, и она ко мне относилась так же. У нас была страсть», – говорит 28-летний блогер.

Причиной разрыва их отношений он считает несходство характеров. Давид признает, что они с Ольгой слишком разные, и это стало понятно только со временем.

«Мы просто не подошли друг к другу, характеры разные. Это нормально. В начале отношений часто бывает, что два человека испытывают друг другу страсть, а со временем появляются моменты, которые обоих напрягают. Мы поняли, что нам не по пути», – констатировал Давид.



