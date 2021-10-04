РАССКАЖИТЕ О СВОИХ ЛЮБИМЧИКАХ ⟩ Нет времени готовить, а от мысли о картофельном салате сводит скулы? ТОП готовых салатов в наших магазинах

Портал Limon.ee решил выяснить, как отличаются цены на этот салат в разных магазинах Таллинна.

Заметим, что мы выбрали классику - картофельный салат с колбасой, ветчиной или мясом.

Rimi

В Rimi мы нашли картофельный салат с ветчиной, покупая который в 200-грамовой упаковке за 1,49 евро, 1 килограмм вам обойдется в 7,45 евро. Там же есть и картофельный салат с мясом, килограмм которого стоит 5,99 евро.

ФОТО: Личный архив автора

ФОТО: Личный архив автора

Selver

В этой сети магазинов есть несколько видов картофельного салата, но единственный с мясной составляющей, который оказался на прилавке, когда там был наш репортер - с ветчиной. 200-грамовая упаковка обойдется вам в 1,39 евро, а за килограмм придется отдать 6,95 евро.

ФОТО: Личный архив автора

Prisma

Сеть магазинов Prisma не продает салаты под собственной торговой маркой, но в ассортименте можно найти несколько вариантов каждого салата от разных фирм. Например, мы нашли картофельный салат с колбасой от Usin, 400 грамм которого стоят 1,79 евро (4,48 за килограмм), картофельный салат с мясом от Mamma - 400 грамм за 2,69 евро, соответственно килограмм обойдется в 6,73 евро, и картофельный салат с ветчиной фирмы Laky, 400-грамовая упаковка которого стоит 1,99 евро, а килограмм - 4,98 евро.

ФОТО: Личный архив автора

ФОТО: Личный архив автора

ФОТО: Личный архив автора

Maxima

Самый классический салат в этой сети магазинов - с колбасой - обойдется вам в 3,99 за килограмм, также там есть салат дня рождения (4,99 евро), который, судя по составу, отличается от салата с колбасой только наличием моркови.

ФОТО: Личный архив автора

Stockmann

Здесь вы найдете не совсем обычный картофельный салат - с беконом. Килограмм обойдется вам в 6,30 евро.

ФОТО: Личный архив автора

Естественно, самый вкусный салат - приготовленный своими руками или близкими людьми, но все мы люди и иногда в силу обстоятельств нам приходится пользоваться благами цивилизации и покупать готовую еду.

Расскажите, какой готовый салат из магазина вам нравится больше всего.



